Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Эспаньол" одержал первую победу в сезоне

"Эспаньол" обыграл "Сельту" со счетом 2:1 в матче 4-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

4 тур

"Эспаньол" - "Сельта" 2:1

Голы: Морено, 10, Пьятти, 24, Фонтас, 69

"Эспаньол": Лопес, Кариколь, Кансеко, Санчес, Дардер (Диоп, 82), Лопес, Хурадо, Фуэго (Рока, 75), Пьятти (Гарсия, 62), Морено, Баптистау

"Сельта": Альварес, Мальо (Юлсагер, 82), Хонни, Кабраль, Фонтас, Лоботка, Васс, Хосабед (Эрнандес, 59), Гомес, Аспас, Систо (Мор, 72)

Предупреждения: Аспас, 48, Мальо, 55, Фуэго, 64, Гомес, 76, Кабраль, 77
Теги: Эспаньол Сельта
Сегодня, 00:06
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.