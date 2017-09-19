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Дани Алвес: я забрал мяч у Кавани, потому что хотел пробить штрафной сам

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес рассказал, почему не дал пробить штрафной Эдинсону Кавани и отдал мяч Неймару в матче с "Лионом" (2:0).

"Я сам хотел пробить штрафной. Я взял мяч, чтобы пробить, потому что забил несколько шикарных голов.

Я был уверен в себе. Но это неважно. Команда важнее любого отдельного человека. Я хотел взять на себя ответственность, но затем Неймар забрал мяч и в итоге пробил этот штрафной", - цитирует Алвеса AS.
Теги: Алвес Кавани ПСЖ Неймар
Сегодня, 03:05
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