Неймар и Кавани едва не подрались в раздевалке из-за права исполнять пенальти

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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вчера 23:47
Эден Азар: никогда не перейду в "ПСЖ" (2)
Эден Азар: никогда не перейду в "ПСЖ" (2)
Вчера 23:34
Руслан Нигматуллин: если к зимнему перерыву «Спартак» будет занимать в чемпионате девятое место, Каррера будет уволен (6)
Руслан Нигматуллин: если к зимнему перерыву «Спартак» будет занимать в чемпионате девятое место, Каррера будет уволен (6)
Вчера 23:15
Азамат Засеев: давит, что давно не можем победить (видео) (2)
Азамат Засеев: давит, что давно не можем победить (видео) (2)
Вчера 23:11
Иван Пауревич: перед пенальти мяч ушёл на 30 см, но первые 15 минут мы играли без желания (видео) (8)
Иван Пауревич: перед пенальти мяч ушёл на 30 см, но первые 15 минут мы играли без желания (видео) (8)
Вчера 22:55
Дмитрий Живоглядов: не ушёл ли мяч перед пенальти? А чего сейчас об этом говорить? (видео)
Дмитрий Живоглядов: не ушёл ли мяч перед пенальти? А чего сейчас об этом говорить? (видео)
Вчера 22:51
Кристиан Нобоа: Самое главное, что сзади у нас ноль, и очень хорошо, что мы много забиваем (видео) (10)
Кристиан Нобоа: Самое главное, что сзади у нас ноль, и очень хорошо, что мы много забиваем (видео) (10)
Вчера 22:40
Фоторепортаж с матча "Локомотив" - "Амкар"
Фоторепортаж с матча "Локомотив" - "Амкар"
Вчера 22:39
Артур Нигматуллин: Эдер – хороший силовой нападающий, но наши ребята тоже немаленькие (видео)
Артур Нигматуллин: Эдер – хороший силовой нападающий, но наши ребята тоже немаленькие (видео)
Вчера 22:16
Виталий Мутко: мы должны серьезно поддержать женский футбол (5)
Виталий Мутко: мы должны серьезно поддержать женский футбол (5)
Вчера 22:11
"Локо" после поражения от "Амкара" обратил внимание на то, что игру судили арбитры из Петербурга (22)
"Локо" после поражения от "Амкара" обратил внимание на то, что игру судили арбитры из Петербурга (22)
Вчера 21:53
В отрыв! "Зенит" разгромил "Уфу" (11)
В отрыв! "Зенит" разгромил "Уфу" (11)
Вчера 21:52
"Зенит" забил три безответных мяча "Уфе" (64)
"Зенит" забил три безответных мяча "Уфе" (64)
Вчера 21:31
Гаси его! «Локомотив» не смог ответить на гол Гащенкова (1)
Гаси его! «Локомотив» не смог ответить на гол Гащенкова (1)
Вчера 21:26
"Локомотив" на своем поле проиграл "Амкару" (36)
"Локомотив" на своем поле проиграл "Амкару" (36)
Вчера 21:16
Александр Ирхин: хоть набрали всего очко, но всё равно удалось прервать череду неудач, проявив характер
Александр Ирхин: хоть набрали всего очко, но всё равно удалось прервать череду неудач, проявив характер
Вчера 20:29
Антон Заболотный: игроки "Спартака" сливают Карреру? Не думаю, что в таком клубе будут такое исполнять (7)
Антон Заболотный: игроки "Спартака" сливают Карреру? Не думаю, что в таком клубе будут такое исполнять (7)
Вчера 20:24
Арьен Роббен не сыграет против "Шальке-04"
Арьен Роббен не сыграет против "Шальке-04"
Неймар и Кавани едва не подрались в раздевалке из-за права исполнять пенальти
Футболисты "ПСЖ" Эдинсон Кавани и Неймар, которые не поделили между собой в матче с "Лионом" право исполнять пенальти и штрафной удар, после игры в раздевалке продолжили выяснять отношения, информирует L'Equipe.
Сообщается, что игроки были готовы подраться, но их разняли одноклубники.
После этого инцидента Неймар отписался от Кавани в "Инстаграме", а сам уругваец заявил, что у него нет проблем с нападающим сборной Бразилии.
Сообщается, что игроки были готовы подраться, но их разняли одноклубники.
После этого инцидента Неймар отписался от Кавани в "Инстаграме", а сам уругваец заявил, что у него нет проблем с нападающим сборной Бразилии.
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