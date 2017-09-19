Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Неймар и Кавани едва не подрались в раздевалке из-за права исполнять пенальти

Футболисты "ПСЖ" Эдинсон Кавани и Неймар, которые не поделили между собой в матче с "Лионом" право исполнять пенальти и штрафной удар, после игры в раздевалке продолжили выяснять отношения, информирует L'Equipe.

Сообщается, что игроки были готовы подраться, но их разняли одноклубники.

После этого инцидента Неймар отписался от Кавани в "Инстаграме", а сам уругваец заявил, что у него нет проблем с нападающим сборной Бразилии.
Теги: Кавани Неймар ПСЖ
Сегодня, 05:38
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Анатолий Родков (Сегодня, 05:54) #
  • 0
  •  (0)
online

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувакa кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг ---
http://glgl.cf/nUBIGJ1JYQ
Регистрация: 19.09.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.