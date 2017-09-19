Неймар и Кавани едва не подрались в раздевалке из-за права исполнять пенальти

Футболисты "ПСЖ" Эдинсон Кавани и Неймар, которые не поделили между собой в матче с "Лионом" право исполнять пенальти и штрафной удар, после игры в раздевалке продолжили выяснять отношения, информирует L'Equipe.Сообщается, что игроки были готовы подраться, но их разняли одноклубники.После этого инцидента Неймар отписался от Кавани в "Инстаграме", а сам уругваец заявил, что у него нет проблем с нападающим сборной Бразилии.