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Чешская "Виктория" интересуется хавбеком "Волгаря" Суторминым

Чешская "Виктория" заинтересована в приобретении полузащитника "Волгаря" Алексея Сутормина, передает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее 23-летним игроком интересовался "Ростов", но руководство астраханского клуба ответило на предложение отказом. Летом Сутормин также находился в сфере внимания "Зенита".
Теги: Волгарь
Сегодня, 09:47
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