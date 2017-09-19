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Экс-наставник "Сантоса" обвинил Унаи Эмери в конфликте между Неймаром и Кавани

Бывший главный тренер "Сантоса" Муриси Рамалью высказал мнение о том, что конфликт между звездами "ПСЖ" Неймаром и Кавани произошел по вине главного тренера парижан Унаи Эмери.

"В "ПСЖ" просто нет дисциплины, а за нее отвечает главный тренер команды. Этот конфликт произошел из-за ошибки Эмери. Такое просто недопустимо.

Вопрос с пенальтистами надо решать до игры, чтобы это не мешало по ходу матча. Думаю, этому тренеру стоит вернуться в "Севилью", "ПСЖ" – не его уровень", – цитирует Муриси AS.
Теги: ПСЖ Эмери
Сегодня, 10:04
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№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nedva
Цирк! Ибрагимовича на них нет, он бы быстро всех поставил на место и Неймара с Кавани, и Алвеса с Эмери.

скорее, уложил бы на место..
на месте..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№5 Написал: nedva Russia (Сегодня, 10:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цирк! Ибрагимовича на них нет, он бы быстро всех поставил на место и Неймара с Кавани, и Алвеса с Эмери.
Регистрация: 23.11.2009
№4 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 10:48) #
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«Зенит»
Продолжение сериала. в ролях: Эдинсон Кавани в роли старожилы, Неймар в роли заносчивого приезжего, Килиан Мбапе в роли молодого мальчика, Унаи Эмери - тренеришка.
В прошлых сериях: Заносчивый приезжий получает самую большую зарплату, чем злит старожилу, молодой мальчик не знает к какому лагерю примкнуть.
Впереди их ждут ссоры, деньги, интриги
Регистрация: 10.09.2012
№3 Написал: pisto (Сегодня, 10:22) #
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«Зенит»
а то и в Спартак)
Регистрация: 15.03.2009
№2 Написал: Поло (Сегодня, 10:10) #
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Ой ну не рассказывайте) Неймар с его самомнением и тебе бы на кую провернул)
Регистрация: 23.03.2017
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 10:06) #
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«Спартак»
Началась борьба с за пост тренера? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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