Экс-наставник "Сантоса" обвинил Унаи Эмери в конфликте между Неймаром и Кавани

Бывший главный тренер "Сантоса" Муриси Рамалью высказал мнение о том, что конфликт между звездами "ПСЖ" Неймаром и Кавани произошел по вине главного тренера парижан Унаи Эмери."В "ПСЖ" просто нет дисциплины, а за нее отвечает главный тренер команды. Этот конфликт произошел из-за ошибки Эмери. Такое просто недопустимо.Вопрос с пенальтистами надо решать до игры, чтобы это не мешало по ходу матча. Думаю, этому тренеру стоит вернуться в "Севилью", "ПСЖ" – не его уровень", – цитирует Муриси AS.