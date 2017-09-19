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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Шамиль Газизов: "Зенит" забивал "Уфе", а боковой арбитр зажмурился (видео)
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал матч 10-го тура РФПЛ "Зенит" - "Уфа" (3:0).
"Не могу сказать, что ошибки арбитра сильно повлияли на исход нашего матча с "Зенитом", но второй гол точно отразился на игроках. Мы могли включиться в игру, если бы реализовали свои шансы.
А тут засчитывают такой гол, после которого сложно вернуться. Ошибки судьи были явные, даже не надо обращаться к компетентным органам. Любому человеку с обычным зрением эпизод понятен – мяч ушёл за пределы поля. Почему боковой арбитр принимает такие решения? "Зенит" забивал "Уфе", а на него нашло затмение в это время или он зажмурился. Бывают такие человеческие моменты.
Уверен, что глава судейского комитета Будогосский разберёт этот вопрос. Наверно, тоже расскажет, что боковой зажмурился. Это как один из вариантов ответа. Тут ничего не поделать. Просто этот эпизод в очередной раз доказывает, что в российском футболе не обойтись без прогресса. Я говорю о системе видеоповторов и фиксации голов. В этом розыгрыше чемпионата России было уже несколько грубых ошибок судей, которое приводили к голу. Я говорю не только про наши матчи. Это тенденция. Нам остаётся надеяться на лучшее.
Что касается самого матча, то "Зенит" победил абсолютно по делу. Соперник показывал хороший футбол, и надо его за это поблагодарить. К сожалению, мы не смогли ничего противопоставить питерской команде. Понятно, что есть судейские ошибки, но результат закономерен", - цитирует Газизова "Чемпионат".
ВИДЕО - здесь
"Не могу сказать, что ошибки арбитра сильно повлияли на исход нашего матча с "Зенитом", но второй гол точно отразился на игроках. Мы могли включиться в игру, если бы реализовали свои шансы.
А тут засчитывают такой гол, после которого сложно вернуться. Ошибки судьи были явные, даже не надо обращаться к компетентным органам. Любому человеку с обычным зрением эпизод понятен – мяч ушёл за пределы поля. Почему боковой арбитр принимает такие решения? "Зенит" забивал "Уфе", а на него нашло затмение в это время или он зажмурился. Бывают такие человеческие моменты.
Уверен, что глава судейского комитета Будогосский разберёт этот вопрос. Наверно, тоже расскажет, что боковой зажмурился. Это как один из вариантов ответа. Тут ничего не поделать. Просто этот эпизод в очередной раз доказывает, что в российском футболе не обойтись без прогресса. Я говорю о системе видеоповторов и фиксации голов. В этом розыгрыше чемпионата России было уже несколько грубых ошибок судей, которое приводили к голу. Я говорю не только про наши матчи. Это тенденция. Нам остаётся надеяться на лучшее.
Что касается самого матча, то "Зенит" победил абсолютно по делу. Соперник показывал хороший футбол, и надо его за это поблагодарить. К сожалению, мы не смогли ничего противопоставить питерской команде. Понятно, что есть судейские ошибки, но результат закономерен", - цитирует Газизова "Чемпионат".
ВИДЕО - здесь
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