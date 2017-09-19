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Шамиль Газизов: "Зенит" забивал "Уфе", а боковой арбитр зажмурился (видео)

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал матч 10-го тура РФПЛ "Зенит" - "Уфа" (3:0).

"Не могу сказать, что ошибки арбитра сильно повлияли на исход нашего матча с "Зенитом", но второй гол точно отразился на игроках. Мы могли включиться в игру, если бы реализовали свои шансы.

А тут засчитывают такой гол, после которого сложно вернуться. Ошибки судьи были явные, даже не надо обращаться к компетентным органам. Любому человеку с обычным зрением эпизод понятен – мяч ушёл за пределы поля. Почему боковой арбитр принимает такие решения? "Зенит" забивал "Уфе", а на него нашло затмение в это время или он зажмурился. Бывают такие человеческие моменты.

Уверен, что глава судейского комитета Будогосский разберёт этот вопрос. Наверно, тоже расскажет, что боковой зажмурился. Это как один из вариантов ответа. Тут ничего не поделать. Просто этот эпизод в очередной раз доказывает, что в российском футболе не обойтись без прогресса. Я говорю о системе видеоповторов и фиксации голов. В этом розыгрыше чемпионата России было уже несколько грубых ошибок судей, которое приводили к голу. Я говорю не только про наши матчи. Это тенденция. Нам остаётся надеяться на лучшее.

Что касается самого матча, то "Зенит" победил абсолютно по делу. Соперник показывал хороший футбол, и надо его за это поблагодарить. К сожалению, мы не смогли ничего противопоставить питерской команде. Понятно, что есть судейские ошибки, но результат закономерен", - цитирует Газизова "Чемпионат".

ВИДЕО - здесь
Теги: Газизов Уфа Зенит
Сегодня, 10:57
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№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Когда арбитр из Подмосковья судит Питерскую и Московскую команды и моргает когда Педроша валяется на земле после минимального контакта и дает Шахову красную,а не Педроше желтую.Но даже московский арбитр не в силах пом


как угодливо бегают судьи за шлюбой, внимательно наблюдая,чтоб не упустить момент когда он упадёт в штрафной от дуновения ветра, и дать немедленно пенальти..

как случайно судьи слепнут, когда зенькины мячи уходят за пределы поля..

как старательно судьи выполняют установку не испортить настроение мюллеру, глазеющему с трибуны на зеньку..

как безнаказанно убивают судьи противников зеньки, беспринципно, нагло, подло, делая всё, чтобы зашквар, вошедший в историю, как Матч открытия стадиона Крестовский,окончился победой хозяев..

как старательно ложатся под зеньку все, кто должен отвечать за чистоту футбольных правил, когда команда Уфа (совпадение) едет в Питер , чтоб в качестве хозяев на Стадионе Петровский принять , прошу прощения, команду . извините, зенит из Петербурга, которая идёт с соседней улицы города Петербурга на стадион Петровский, чтобы в Петербурге провести свой гостевой матч с командой Уфа. которая приехала за сто тыщ вёрст в чужой город на свой домашний матч.

как лживо и лицемерно бакланы не увидели и не заметили в прошлом сезоне двадцать шесть результативных судейских ошибок в пользу зеньки в тридцати зенькиных матчах..

утрись, в общем.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 11:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
там вот Семак до матча был уверен , что Уфа сможет дать бой Зениту..

ну, как видим, - бой- не бой, но дать Зениту Уфа всё-таки смогла.

а судья.. ну. что судья..
судья в момент уходя мяча за линию просто очень медленно моргнул.

Судья сделал все что бы Сраптак победил,а Сраптак взял и дал Тосно)Ты прав печаль полная.Когда арбитр из Подмосковья судит Питерскую и Московскую команды и моргает когда Педроша валяется на земле после минимального контакта и дает Шахову красную,а не Педроше желтую.Но даже московский арбитр не в силах помочь Сраптаку,правда два пендаля зажал,но Сраптак все равно отдался по полной)А уж как он отдастся Ливерпулю)Страстно и со всей душой)Интересно 5-0 или 7-0 будет у Великого и Могучего?Ваше нытье так забавляет)Особенно когда смотришь на каком вы месте сидите .Кули чемпионская игра она такая)15 пропущенных в 10 встречах,надо вам стараться что бы догнать Анжи)


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:07) #
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  •  (3)

Газизов прав по всем статьям!

Главный вывод - Зенит был много сильнее и заслуженно победил!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:01) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
там вот Семак до матча был уверен , что Уфа сможет дать бой Зениту..

ну, как видим, - бой- не бой, но дать Зениту Уфа всё-таки смогла.

а судья.. ну. что судья..
судья в момент уходя мяча за линию просто очень медленно моргнул.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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