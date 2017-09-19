Давид Юрченко: все видели, что "Спартак", поведя 2:0, расслабил булки

Вратарь "Тосно" Давид Юрченко высказался об игре 10-го тура РФПЛ против "Спартака" (2:2).– Не могу сказать, что сильно. Но не было такого ощущения, как в прошлом году – какой-то чемпионской уверенности. В прошлом году это у «Спартака» чувствовалось, сейчас нет.– До «Спартака» Заболотный забивал и «Локомотиву», и ЦСКА. Это не считается?– Тяжело, встречи были в разных временных этапах – с «Зенитом» встречались в начале чемпионата, со «Спартаком» только сейчас. И «Зенит» сейчас заслуженно возглавляет турнирную таблицу.– Все видели, что «Спартак», поведя 2:0, расслабил булки. В то же время и судья немного отпустил игру.