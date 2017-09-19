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Давид Юрченко: все видели, что "Спартак", поведя 2:0, расслабил булки

Вратарь "Тосно" Давид Юрченко высказался об игре 10-го тура РФПЛ против "Спартака" (2:2).

– Вы играли в составе «Анжи» в прошлом году на «Открытие Арене» и уступили (0:1). Сильно «Спартак» изменился?

– Не могу сказать, что сильно. Но не было такого ощущения, как в прошлом году – какой-то чемпионской уверенности. В прошлом году это у «Спартака» чувствовалось, сейчас нет.

– Леонид Федун сказал следующее: «Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал». Как отреагировали?

– До «Спартака» Заболотный забивал и «Локомотиву», и ЦСКА. Это не считается?

– Сравните «Зенит» и «Спартак». Против кого было сложнее играть?

– Тяжело, встречи были в разных временных этапах – с «Зенитом» встречались в начале чемпионата, со «Спартаком» только сейчас. И «Зенит» сейчас заслуженно возглавляет турнирную таблицу.

– Как вам в целом работа судьи Владимира Сельдяков в матче со «Спартаком»?

– Все видели, что «Спартак», поведя 2:0, расслабил булки. В то же время и судья немного отпустил игру.

СЭ
Теги: Юрченко Спартак
Сегодня, 11:57
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№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:54) #
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Цитата: ajax101
Или всё - таки Каррера прав, и это не глупость?

Глупость серийной бывает только у больных людей. А наши люди - явно не больные.

Я бы рекомендовал пристально приглядеться в нашем коллективе к одному маленькому и неприметному человечку, который ниже травы и тише воды, который пережил уже десяток тренеров, Широкова, Дзюбу и даже собственного брата - и всегда выходил сухим (и даже глаженным) из любой тухлой воды - к Димке Комбарову.

Мне кажется что он. При всей дебиловатости лица и выражения на нем.
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:45) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ajax101
Так всё - таки расслабились... дали шанс Тосно отскочить!
А зачем?
А перед этим Марибору!
Локомотиву, ЦСКА, Динамо!

Неужели игроки в Спартаке идиоты?

Сколько ещё надо упустить побед из - за собственной глупости?

Или всё - таки Каррера прав, и это не глупость?

судя по количеству таких матчей - это закономерность
но только вопрос: закономерность ЧЕГО?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Так всё - таки расслабились... дали шанс Тосно отскочить!
А зачем?
А перед этим Марибору!
Локомотиву, ЦСКА, Динамо!

Неужели игроки в Спартаке идиоты?

Сколько ещё надо упустить побед из - за собственной глупости?

Или всё - таки Каррера прав, и это не глупость?
Регистрация: 14.04.2008
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anatolik189
Давид,а ты ведь приедешь в Москву во втором круге.Только булки свои не расслабляй,а то за такой базар могут ведь и опустить!

Зачем так долго ждать? Посмотрим на выходных как они будут расслаблять булки в Екатеринбурге. Там же за ничью денег не дадут.
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 12:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Давид,а ты ведь приедешь в Москву во втором круге.Только булки свои не расслабляй,а то за такой базар могут ведь и опустить!
Регистрация: 2.04.2012
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