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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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Давид Юрченко: все видели, что "Спартак", поведя 2:0, расслабил булки
Вратарь "Тосно" Давид Юрченко высказался об игре 10-го тура РФПЛ против "Спартака" (2:2).
– Вы играли в составе «Анжи» в прошлом году на «Открытие Арене» и уступили (0:1). Сильно «Спартак» изменился?
– Не могу сказать, что сильно. Но не было такого ощущения, как в прошлом году – какой-то чемпионской уверенности. В прошлом году это у «Спартака» чувствовалось, сейчас нет.
– Леонид Федун сказал следующее: «Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал». Как отреагировали?
– До «Спартака» Заболотный забивал и «Локомотиву», и ЦСКА. Это не считается?
– Сравните «Зенит» и «Спартак». Против кого было сложнее играть?
– Тяжело, встречи были в разных временных этапах – с «Зенитом» встречались в начале чемпионата, со «Спартаком» только сейчас. И «Зенит» сейчас заслуженно возглавляет турнирную таблицу.
– Как вам в целом работа судьи Владимира Сельдяков в матче со «Спартаком»?
– Все видели, что «Спартак», поведя 2:0, расслабил булки. В то же время и судья немного отпустил игру.
СЭ
– Вы играли в составе «Анжи» в прошлом году на «Открытие Арене» и уступили (0:1). Сильно «Спартак» изменился?
– Не могу сказать, что сильно. Но не было такого ощущения, как в прошлом году – какой-то чемпионской уверенности. В прошлом году это у «Спартака» чувствовалось, сейчас нет.
– Леонид Федун сказал следующее: «Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал». Как отреагировали?
– До «Спартака» Заболотный забивал и «Локомотиву», и ЦСКА. Это не считается?
– Сравните «Зенит» и «Спартак». Против кого было сложнее играть?
– Тяжело, встречи были в разных временных этапах – с «Зенитом» встречались в начале чемпионата, со «Спартаком» только сейчас. И «Зенит» сейчас заслуженно возглавляет турнирную таблицу.
– Как вам в целом работа судьи Владимира Сельдяков в матче со «Спартаком»?
– Все видели, что «Спартак», поведя 2:0, расслабил булки. В то же время и судья немного отпустил игру.
СЭ
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