Мануэл Фернандеш: "Локомотив" должен завершать чемпионат в пятерке

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш ответил на вопрос о борьбе за чемпионство после поражения от "Амкара" (0:1) в 10-м туре РФПЛ.– Если говорить объективно, то мы должны завершать чемпионат в пятёрке. Должны выигрывать как можно больше матчей дома, особенно с командами вроде той, которая была в этот раз. Мы плохо сыграли с "Амкаром". Надеюсь, что это больше не повторится. Нужно сделать выводы после поражения и выиграть ближайшие матчи.