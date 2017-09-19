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Мануэл Фернандеш: "Локомотив" должен завершать чемпионат в пятерке

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш ответил на вопрос о борьбе за чемпионство после поражения от "Амкара" (0:1) в 10-м туре РФПЛ.

– "Локомотив" проиграл, "Зенит" выиграл… У команды до сих пор задача быть на вершине?

– Если говорить объективно, то мы должны завершать чемпионат в пятёрке. Должны выигрывать как можно больше матчей дома, особенно с командами вроде той, которая была в этот раз. Мы плохо сыграли с "Амкаром". Надеюсь, что это больше не повторится. Нужно сделать выводы после поражения и выиграть ближайшие матчи.

ФК "Локомотив"
Теги: Фернандеш Локомотив
Сегодня, 11:59
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