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ЦСКА продал все билеты на домашние матчи Лиги чемпионов

ЦСКА реализовал все билеты на домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, армейцам предстоит сыграть с "Манчестер Юнайтед", "Базелем" и "Бенфикой".

Как сообщается на официальном сайте ЦСКА, на все три встречи армейцев билеты реализованы пакетами? и разовых продаж билетов на эти матчи не будет.

Отмечается, что доступными остались только билеты в сектор VIP-200, а также скайбоксы вместимостью от 12 до 18 человек.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 15:55
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№2 Написал: FanAttack Москва (Сегодня, 16:06) #
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online

Цитата: Sewer 79
оказывается есть у Коней болельщики!
или это болельщики МЮ, Базеля и Бенфики

Как это не печально, но это не болельщики, а глоры московские. Видя что у ЦСКА в первом матче все сложилось, быстрее скупают билеты. Среди них наверняка найдутся глоры и Спартака и Локо и даже зенита. Так -то у коней настоящих болел и десятка тысяч не наберётся.
Регистрация: 4.05.2014
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:58) #
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  •  (3)
online

оказывается есть у Коней болельщики!
или это болельщики МЮ, Базеля и Бенфики


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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