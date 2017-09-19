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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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ЦСКА продал все билеты на домашние матчи Лиги чемпионов
ЦСКА реализовал все билеты на домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, армейцам предстоит сыграть с "Манчестер Юнайтед", "Базелем" и "Бенфикой".
Как сообщается на официальном сайте ЦСКА, на все три встречи армейцев билеты реализованы пакетами? и разовых продаж билетов на эти матчи не будет.
Отмечается, что доступными остались только билеты в сектор VIP-200, а также скайбоксы вместимостью от 12 до 18 человек.
Как сообщается на официальном сайте ЦСКА, на все три встречи армейцев билеты реализованы пакетами? и разовых продаж билетов на эти матчи не будет.
Отмечается, что доступными остались только билеты в сектор VIP-200, а также скайбоксы вместимостью от 12 до 18 человек.
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