"ПСЖ" продлит контракт с Эмери в случае выхода в полуфинал Лиги чемпионов

Контракт главного тренера "ПСЖ" Унаи Эмери будет продлен с клубом в случае, если экс-наставник "Спартака" выведет команду в полуфинал Лиги чемпионов, сообщает L’?quipe.В противном случае "ПСЖ" назначит нового тренера.В нынешнем сезоне Лиги чемпионов "ПСЖ" стартовал с гостевой победы над "Селтиком" со счётом 5:0.