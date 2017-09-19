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"ПСЖ" продлит контракт с Эмери в случае выхода в полуфинал Лиги чемпионов

Контракт главного тренера "ПСЖ" Унаи Эмери будет продлен с клубом в случае, если экс-наставник "Спартака" выведет команду в полуфинал Лиги чемпионов, сообщает L’?quipe.

В противном случае "ПСЖ" назначит нового тренера.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов "ПСЖ" стартовал с гостевой победы над "Селтиком" со счётом 5:0.
Теги: Эмери ПСЖ
Сегодня, 16:06
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№1 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 16:11) #
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Болеет за:
«Зенит»
с Каррерой та же фигня
Регистрация: 18.08.2013
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