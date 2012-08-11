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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"МЮ" попросили запретить фанатам петь расистскую песню о размере пениса Лукаку (видео)
Организация, занимающая борьбой с дискриминацией в футболе, обратилась к "МЮ" с просьбой запретить фанатам клуба петь песню про нападающего Ромелу Лукаку.
"Текст песни носит оскорбительный и дискриминационный характер. Расистские стереотипы неприемлемы в футболе или обществе в целом, независимо от намерения выразить поддержку игроку", - говорится в заявлении, которое приводит The Telegraph.
"Ромелу Лукаку – наш бельгийский гений, забивающий голы и имеющий 24-дюймовый пенис", - именно такую песню исполняли фанаты во время матча с "МЮ".
"Текст песни носит оскорбительный и дискриминационный характер. Расистские стереотипы неприемлемы в футболе или обществе в целом, независимо от намерения выразить поддержку игроку", - говорится в заявлении, которое приводит The Telegraph.
"Ромелу Лукаку – наш бельгийский гений, забивающий голы и имеющий 24-дюймовый пенис", - именно такую песню исполняли фанаты во время матча с "МЮ".
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