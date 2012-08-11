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"МЮ" попросили запретить фанатам петь расистскую песню о размере пениса Лукаку (видео)

Организация, занимающая борьбой с дискриминацией в футболе, обратилась к "МЮ" с просьбой запретить фанатам клуба петь песню про нападающего Ромелу Лукаку.

"Текст песни носит оскорбительный и дискриминационный характер. Расистские стереотипы неприемлемы в футболе или обществе в целом, независимо от намерения выразить поддержку игроку", - говорится в заявлении, которое приводит The Telegraph.

"Ромелу Лукаку – наш бельгийский гений, забивающий голы и имеющий 24-дюймовый пенис", - именно такую песню исполняли фанаты во время матча с "МЮ".

Теги: Манчестер Юнайтед Лукаку
Сегодня, 16:22
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№10 Написал: pisto (Сегодня, 17:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
"Расизм" в том, что есть стереотип, что у негров - большие. Ваш К.О.
Регистрация: 15.03.2009
№9 Написал: liasport433 (Сегодня, 17:43) #
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Цитата: Кепончег УЕФА
Цитата: liasport433
т че 60 см хрен?

заинтересовал?


зачем ты говоришь всем что тебя заинтересовал , п***к что ли?

Цитата: Голеодор
Цитата: Кепончег УЕФА
Цитата: liasport433
т че 60 см хрен?

заинтересовал?

laughing laughing laughing
+++



тебя в тройне заинтересовал что ли? три плюса поставил , п***к еще один!
Регистрация: 19.06.2017
№8 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 17:31) #
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Болеет за:
«Алания»
Цитата: Кепончег УЕФА
Цитата: liasport433
т че 60 см хрен?

заинтересовал?

laughing laughing laughing
+++
Регистрация: 3.05.2015
№7 Написал: papont СП-б (Сегодня, 16:55) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
А в чем расизм? Человека рекламируют....


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Дуся, я человек, измученный Нарзаном
11.08.12 Зенит-Спартак 5-0
Регистрация: 13.03.2009
№6 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:41) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: liasport433
т че 60 см хрен?

заинтересовал?


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
у них про п***ков и жопы модно петь сейчас


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 16:36) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
не не.. всё же у нас не самые ёпнутые болелы
Регистрация: 27.08.2008
№3 Написал: liasport433 (Сегодня, 16:34) #
  • +2
  •  (2)

эт че 60 см хрен?
Регистрация: 19.06.2017
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 16:32) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Ебанутые толерасты...


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:25) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
а в чем тут расизм?
да и пенис не ругательство...если только от обиды и зависти такую тему поднимать можно


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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