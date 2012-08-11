"МЮ" попросили запретить фанатам петь расистскую песню о размере пениса Лукаку (видео)

Организация, занимающая борьбой с дискриминацией в футболе, обратилась к "МЮ" с просьбой запретить фанатам клуба петь песню про нападающего Ромелу Лукаку."Текст песни носит оскорбительный и дискриминационный характер. Расистские стереотипы неприемлемы в футболе или обществе в целом, независимо от намерения выразить поддержку игроку", - говорится в заявлении, которое приводит The Telegraph."Ромелу Лукаку – наш бельгийский гений, забивающий голы и имеющий 24-дюймовый пенис", - именно такую песню исполняли фанаты во время матча с "МЮ".