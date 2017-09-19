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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Артем Дзюба - Виллаш-Боашу: очень скучаю, вы - мой любимый тренер!
Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш прокомментировал видеоролик, в котором нападающий петербургского клуба Артём Дзюба разыграл девочку перед матчем с "Уфой" (3:0).
"Ха-ха! Топ! Скучаю по тебе, друг мой", - написал Виллаш-Боаш.
"Большое вам спасибо, мистер! Очень скучаю без вас. Вы мой любимый тренер!", - ответил Дзюба.
"Ха-ха! Топ! Скучаю по тебе, друг мой", - написал Виллаш-Боаш.
"Большое вам спасибо, мистер! Очень скучаю без вас. Вы мой любимый тренер!", - ответил Дзюба.
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