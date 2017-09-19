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Артем Ребров не полетел со "Спартаком" на матч с "Кубанью"

"Спартак" отправился в Краснодар на игру 1/16 финала Кубка России с "Кубанью".

Команда выехала в аэропорт после ужина, изначально вылет был запланирован на 16:30, но затем по техническим причинам был перенесен на 21:00.

вратари Александр Селихов, Александр Максименко,

защитники Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков,

полузащитники Фернанду, Марио Пашалич, Артем Самсонов, Владислав Пантелеев, Ивелин Попов, Джано Ананидзе, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев,

нападающие Квинси Промес, Луиз Адриану, Фэшн Сакала и Педро Роша

Вратарь Артем Ребров по решению тренерского штаба будет тренироваться в Тарасовке.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак Кубань
Сегодня, 21:26
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13
(1)
№13 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:30) #
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online

Цитата: Dvenyatin_Druz_
тоб в следующем матче на ошибке своего, дураком не оказаться.


Заметь, мы думаем о Спартаке как о женщине. Поэты молча смотрят. Народный клуб. Действительно, что да, то да.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№12 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 22:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Морская свинка
Ещенко Кутепов Комбар Пашалича можно вобще никуда не брать хуже не будет

Вы даже тут успели пересраться......удивительные люди. А в спартаке там наверное уже бутсы друг другу меняют. Чтоб в следующем матче на ошибке своего, дураком не оказаться.
Регистрация: 2.09.2015
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:08) #
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online

Цитата: капля никотина
В нем бьется сердце заговора, им приготавливается анти-паста для тарасовского борща.

Кот не побоится его вам предоставить- Трахтенберг. прошу смотреть на это убожество со всех сторон. Трах его мать об забор. Такое ничтожество во главе великого некогда (никогда) клуба


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№10 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:02) #
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online

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
С Глушаком будут "сети" плести?!

Глушаков зашкварен и отыгран.

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
А Комбарик типа "внедрён" и в качестве "радистки Кэт" поехал в Краснодар?!

Комбар и есть тот корень зла - за всем стоит этот безцветный и неприметный человек. В нем бьется сердце заговора, им приготавливается анти-паста вместо тарасовского борщечка.
Регистрация: 3.03.2007
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Из-за него Каррера разбил ценный и неопознанный предмет в подтрибунке после Тосно.

Об его голову??
Значит травма. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№8 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:59) #
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online

А приличным, блеать, казался - все штанги целовал. А сам сплел паутину из целого клубка интриг. Из-за него Каррера разбил ценный и неопознанный предмет в подтрибунке после Тосно.
Регистрация: 3.03.2007
№7 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:59) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: капля никотина
Схомутали паука

С Глушаком будут "сети" плести?!
А Комбарик типа "внедрён" и в качестве "радистки Кэт" поехал в Краснодар?! laughing


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:58) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Переживает легенда, что было не так, лобзал лобзал стойки, а взаимной любви хватило лишь на 86 минут? Заговор. Решил воротам бойкот объявить, чтоб поумнели. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:56) #
  • -1
  •  (3)
online

Нашли таки
Чтобы штанги сосать
Не штанги нужны
А засос огромный
Чтобы губ
Огромный вид


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№4 Написал: Морская свинка Кмв (Сегодня, 21:54) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ещенко Кутепов Комбар Пашалича можно вобще никуда не брать хуже не будет
Регистрация: 29.05.2017
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:48) #
  • -3
  •  (5)
online

Схомутали паука
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 21:45) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
После первой победы за 16 лет пересрались все друг с другом?.....это спартак, это лидер Российского футбола (как они до сих пор думают)
Регистрация: 2.09.2015
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 21:29) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
думаю,эта игра многое прояснит.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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