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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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20:46
Илья Рустамов: Telesport уже отбил все деньги, которые потратил на покупку ТВ-прав Ла Лиги (2)
Илья Рустамов: Telesport уже отбил все деньги, которые потратил на покупку ТВ-прав Ла Лиги (2)
19:49
Порядка 10 тысяч сотрудников регионального МЧС будут обеспечивать безопасность в Казани во время ЧМ-2018
Порядка 10 тысяч сотрудников регионального МЧС будут обеспечивать безопасность в Казани во время ЧМ-2018
19:23
Законопроект о бесплатном проезде аккредитованных журналистов в поездах на ЧМ-2018 внесен на рассмотрение
Законопроект о бесплатном проезде аккредитованных журналистов в поездах на ЧМ-2018 внесен на рассмотрение
16:15
Сергей Юран: игроки "Спартака" расслабились, думали, что будет продолжаться прошлогодняя сказка (15)
Сергей Юран: игроки "Спартака" расслабились, думали, что будет продолжаться прошлогодняя сказка (15)
Артем Ребров не полетел со "Спартаком" на матч с "Кубанью"
"Спартак" отправился в Краснодар на игру 1/16 финала Кубка России с "Кубанью".
Команда выехала в аэропорт после ужина, изначально вылет был запланирован на 16:30, но затем по техническим причинам был перенесен на 21:00.
вратари Александр Селихов, Александр Максименко,
защитники Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков,
полузащитники Фернанду, Марио Пашалич, Артем Самсонов, Владислав Пантелеев, Ивелин Попов, Джано Ананидзе, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев,
нападающие Квинси Промес, Луиз Адриану, Фэшн Сакала и Педро Роша
Вратарь Артем Ребров по решению тренерского штаба будет тренироваться в Тарасовке.
ФК "Спартак"
Команда выехала в аэропорт после ужина, изначально вылет был запланирован на 16:30, но затем по техническим причинам был перенесен на 21:00.
вратари Александр Селихов, Александр Максименко,
защитники Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков,
полузащитники Фернанду, Марио Пашалич, Артем Самсонов, Владислав Пантелеев, Ивелин Попов, Джано Ананидзе, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев,
нападающие Квинси Промес, Луиз Адриану, Фэшн Сакала и Педро Роша
Вратарь Артем Ребров по решению тренерского штаба будет тренироваться в Тарасовке.
ФК "Спартак"
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