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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Порядка 10 тысяч сотрудников регионального МЧС будут обеспечивать безопасность в Казани во время ЧМ-2018
Порядка 10 тысяч сотрудников регионального МЧС будут обеспечивать безопасность в Казани во время ЧМ-2018
19:23
Законопроект о бесплатном проезде аккредитованных журналистов в поездах на ЧМ-2018 внесен на рассмотрение
Законопроект о бесплатном проезде аккредитованных журналистов в поездах на ЧМ-2018 внесен на рассмотрение
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Сергей Юран: игроки "Спартака" расслабились, думали, что будет продолжаться прошлогодняя сказка (15)
Сергей Юран: игроки "Спартака" расслабились, думали, что будет продолжаться прошлогодняя сказка (15)
Усман Дембеле успешно перенес операцию
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле успешно перенес операцию в Финляндии, сообщает пресс-служба клуба.
Во время хирургического вмешательства никаких осложнений не случилось. Француз пройдет курс восстановления под присмотром специалистов, которые делали ему операцию.
Во время хирургического вмешательства никаких осложнений не случилось. Француз пройдет курс восстановления под присмотром специалистов, которые делали ему операцию.
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