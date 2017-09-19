Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле успешно перенес операцию в Финляндии, сообщает пресс-служба клуба.Во время хирургического вмешательства никаких осложнений не случилось. Француз пройдет курс восстановления под присмотром специалистов, которые делали ему операцию.