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Усман Дембеле успешно перенес операцию

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле успешно перенес операцию в Финляндии, сообщает пресс-служба клуба.

Во время хирургического вмешательства никаких осложнений не случилось. Француз пройдет курс восстановления под присмотром специалистов, которые делали ему операцию.
Теги: Дембеле Барселона
Сегодня, 22:17
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