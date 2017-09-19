Сердар Азмун летом мог стать игроком "Селтика"

"Селтик" летом планировал подписать форварда "Рубина" Сердара Азмуна, сообщает HITC.Клубы вели переговоры, но шотландцев не устроила цена на игрока. Казанцы запросили за иранского форварда 10 миллионов фунтов стерлингов.В "Селтике" не согласились на такие условия.