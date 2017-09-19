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"Валенсия" разгромила "Малагу", Дзадза оформил хет-трик

В матче 5-го тура Ла Лиги "Валенсия" на своем поле одержала победу над "Малагой".

Чемпионат Испании

5 тур

"Валенсия" - "Малага" 5:0

Голы: Лоренсо, 17, Дзадза, 55, 60, 63, Родриго, 86

"Валенсия": Нето, Монтойя, Латорре, Паулиста, Мурильо, Кондогбиа (Перейра, 65), Солер, Парехо (Максимович, 73), Гуэдеш, Дзадза (Родриго, 67), Лоренсо

"Малага": Хименес, Гарридо, Рикка, Эрнандес, Гонсалес (Байсс, 70), Ролон (Онтиверос, 61), Мула (Хуанпи, 61), Кузманович, Ресио, Родригес, Ролан

Предупреждения: Рикка, 83
Теги: Валенсия Малага
Вчера, 22:58
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