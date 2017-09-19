Килиан Мбаппе: хочу ли я бить пенальти? От этого одни проблемы

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе заявил, что не готов стать штатным пенальтистом команды.Напомним, ранее Неймар и Эдинсон Кавани в матче с "Лионом" не поделили право на исполнение пенальти. Уругваец забрал у бразильца мяч перед пробитием, но сам не сумел реализовать одиннадцатиметровый."Кавани не реализовал пенальти. Иногда мяч попадает в ворота, а иногда – нет. После этого он был разъярен. Он отличный футболист и в будущем забьет много голов.Хочу ли я бить пенальти? От этого одни проблемы", - цитирует Мбаппе AS.