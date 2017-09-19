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Килиан Мбаппе: хочу ли я бить пенальти? От этого одни проблемы

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе заявил, что не готов стать штатным пенальтистом команды.

Напомним, ранее Неймар и Эдинсон Кавани в матче с "Лионом" не поделили право на исполнение пенальти. Уругваец забрал у бразильца мяч перед пробитием, но сам не сумел реализовать одиннадцатиметровый.

"Кавани не реализовал пенальти. Иногда мяч попадает в ворота, а иногда – нет. После этого он был разъярен. Он отличный футболист и в будущем забьет много голов.

Хочу ли я бить пенальти? От этого одни проблемы", - цитирует Мбаппе AS.
Теги: Мбаппе ПСЖ
Вчера, 23:31
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№2 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Вчера, 23:40) #
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Болеет за:
«Зенит»
в команде куча бразильцев,боюсь,Кавани уйдет.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:36) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Неймар взорвёт ваш мир.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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