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Марко Трабукки: Каррера еще может быть успешным со "Спартаком"

Итальянский агент Марко Трабукки признался, что верит в успешную работу Массимо Карреры на посту главного тренера "Спартака".

– Уверены, что Каррера доработает до конца сезона?

– Уверен, что Леонид Федун, который имеет реальную картину происходящего, примет правильное решение. Я не из той категории людей, которая считает, что тренеры и футболисты должны получить работу за предыдущий успех. Но считаю, что Массимо заслуживает того, чтобы продолжать тренировать команду – он доказал и еще может доказать, что может быть успешным со "Спартаком".

СЭ
Теги: Трабукки Каррера Спартак
Сегодня, 09:59
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№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
так он и тренерует... вопрос сделает ли он выводы из проваленной физподготовки перед началом сезона, а также сейчас по ходу чемпионата, в результате которой команда встаёт в каждом тайме после 30-й минуты и игроки получают серьезнейшие травмы на ровном месте! и хватит ли у него характера вывести из основы Комбарова, Петковича, Кутепова и поставит ли основным в ворота Селихова!
Регистрация: 23.03.2009
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