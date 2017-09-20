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Тимур Жамалетдинов: у ЦСКА очень дружный коллектив, неважно, возрастной ты или молодой

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов рассказал об атмосфере в команде.

– В команде сейчас много как молодых, так и достаточно возрастных футболистов. В связи с этим есть какое-то разделение на группы?

– Нет, у нас очень дружный коллектив. Неважно, возрастной ты или молодой, – все делают свою работу, общее дело. Все стараются помогать друг другу как в тренировочном процессе, так и непосредственно в матчах.

– ЦСКА имеет неплохие шансы во всех трех турнирах, в которых участвует. Какие задачи стоят перед командой?

– Задачи – это, наверное, не ко мне. Могу сказать лишь, что в каждом матче мы будем играть только на победу и радовать наших поклонников.

https://izvestia.ru/
Теги: Жамалетдинов ЦСКА
Сегодня, 10:20
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