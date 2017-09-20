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Александр Дюков: у нас многие футбольные школы и академии, по сути, развиваются в вакууме

Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков назвал проблемы российского молодежного футбола.

"Конечно, есть у нас и внутренние затыки, в том числе и в работе нашей академии. Но основная проблема нашей школы, и не только нашей, в том, что пока в российском футболе нет пирамиды детско-юношеского и молодёжного футбола, нет единой развитой футбольной экосистемы.

Вроде бы школ много, но между ними – огромный разрыв: в качестве инфраструктуры, персонала, тренеров, методик, соревновательных возможностях. Количество благополучных, "упакованных" школ настолько мало (в сравнении с той же Германией), что более половины из этих немногочисленных продвинутых школ и академий, по сути, развиваются в вакууме, они находятся в своеобразных анклавах.

Для них иметь регулярную соревновательную практику по принципу "равный с равным" – огромная проблема. Если взять нашу академию, то на Северо-Западе число более или менее достойных соперников ограничено двумя-тремя. Академии, за исключением московских, вынуждены довольствоваться участием в паре недельных турниров с высоким уровнем конкуренции, всё остальное время соревновательная практика не позволяет прогрессировать", - цитирует Дюкова "СЭ".
Теги: Дюков
Сегодня, 13:35
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