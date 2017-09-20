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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Арбитры матчей "Тосно" - "Спартак" и "Локомотив" - "Амкар" получили "неуд"
Арбитры матчей 10-го тура чемпионата России "Тосно" - "Спартак" Владимир Сельдяков и "Локомотив" - "Амкар" Кирилл Левников получили за свою работу неудовлетворительные оценки, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
"Спартак" в воскресенье упустил победу над "Тосно" в Санкт-Петербурге, больше тайма играя в большинстве - 2:2. На 29-й минуте был удален защитник "Тосно" Виталий Шахов.
"Локомотив" в понедельник на своем поле проиграл "Амкару" - 0:1, пропустив гол на первой минуте. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин после матча заявил, что судья не зафиксировал стопроцентный фол на форварде столичной команды Эдере.
"Спартак" в воскресенье упустил победу над "Тосно" в Санкт-Петербурге, больше тайма играя в большинстве - 2:2. На 29-й минуте был удален защитник "Тосно" Виталий Шахов.
"Локомотив" в понедельник на своем поле проиграл "Амкару" - 0:1, пропустив гол на первой минуте. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин после матча заявил, что судья не зафиксировал стопроцентный фол на форварде столичной команды Эдере.
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