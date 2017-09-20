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Джанни Инфантино поздравил Алексея Сорокина с избранием в совет ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил гендиректора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина с избранием в совет организации от Европы.

"Я очень рад, что Сорокин избран в совет ФИФА. Думаю, он также рад, поздравляю его", - цитирует Инфантино ТАСС.
Теги: Сорокин Инфантино
Сегодня, 15:38
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