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"Спартак" объявил стартовый состав на матч с "Кубанью"

"Спартак" назвал стартовый состав на матч 1/16 финала Кубка России с "Кубанью".

"Спартак": Селихов, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Фернандо, Пашалич, Джано, Самедов, Промес, Луис Адриано.
Теги: Спартак Кубань
Сегодня, 18:02
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№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:13) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Состав у Спартака приличный.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№2 Написал: soloz Россия (Сегодня, 18:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
4-0 ну как всегда!! stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 14.12.2016
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Сильнейший состав на сегодняшний день, ибо матч жизни и смерти, спартаку во что бы то ни стало надо выигрывать, поэтому всё брошено на результат. Не исключаю, что вместе с командой на стадионе мы увидим весь руководящий состав клуба, совет директоров, попечительский совет и лично Федуна, со всей своей приближённой челядью.
Да и соперник просто зверь, здесь не до экперементов.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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