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Обухов и Гогниев сыграют со "Спартаком" с первых минут

Стал известен стартовый состав "Кубани" на матч 1/16 финала Кубка России против "Спартака".

"Кубань": Дюпин - Бендзь, Марков, Байрыев, Бугаев - Коновалов, Алейник, Гай, Завезен - Гогниев, Обухов.

Запасные: Москаленко, Гапон, Клещенко, Сидоров, Каусаров, Нурисов, Маляров.
Теги: Кубань Спартак
Сегодня, 18:25
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