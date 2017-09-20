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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Обухов и Гогниев сыграют со "Спартаком" с первых минут
Стал известен стартовый состав "Кубани" на матч 1/16 финала Кубка России против "Спартака".
"Кубань": Дюпин - Бендзь, Марков, Байрыев, Бугаев - Коновалов, Алейник, Гай, Завезен - Гогниев, Обухов.
Запасные: Москаленко, Гапон, Клещенко, Сидоров, Каусаров, Нурисов, Маляров.
"Кубань": Дюпин - Бендзь, Марков, Байрыев, Бугаев - Коновалов, Алейник, Гай, Завезен - Гогниев, Обухов.
Запасные: Москаленко, Гапон, Клещенко, Сидоров, Каусаров, Нурисов, Маляров.
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