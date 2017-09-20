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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Ростов" одержал уверенную победу над "Волгарем"
"Ростов" обыграл "Волгарь" и вышел в 1/8 финала Кубка России.
Кубок России
1/16 финала
"Волгарь" - "Ростов" 0:2
Гол: Зуев, 22, Бухаров, 48
"Волгарь": Терновский, Григорьев, Кирисов, Бердников, Плиев, Букия (Соломатин, 59), Бабаев, Болонин (Пилиев, 66), Газзаев, Шалаев (Веркашанский, 70), Бабырь
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Макеев, Бобен, Зуев (Дядюн, 75), Думбия, Гацкан, Байрамян, Маер (Могилевец, 67), Бухаров (Шомуродов, 64)
Предупреждения: Маер, 63
Кубок России
1/16 финала
"Волгарь" - "Ростов" 0:2
Гол: Зуев, 22, Бухаров, 48
"Волгарь": Терновский, Григорьев, Кирисов, Бердников, Плиев, Букия (Соломатин, 59), Бабаев, Болонин (Пилиев, 66), Газзаев, Шалаев (Веркашанский, 70), Бабырь
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Макеев, Бобен, Зуев (Дядюн, 75), Думбия, Гацкан, Байрамян, Маер (Могилевец, 67), Бухаров (Шомуродов, 64)
Предупреждения: Маер, 63
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