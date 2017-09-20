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"Ростов" одержал уверенную победу над "Волгарем"

"Ростов" обыграл "Волгарь" и вышел в 1/8 финала Кубка России.

Кубок России

1/16 финала

"Волгарь" - "Ростов" 0:2

Гол: Зуев, 22, Бухаров, 48

"Волгарь": Терновский, Григорьев, Кирисов, Бердников, Плиев, Букия (Соломатин, 59), Бабаев, Болонин (Пилиев, 66), Газзаев, Шалаев (Веркашанский, 70), Бабырь

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Макеев, Бобен, Зуев (Дядюн, 75), Думбия, Гацкан, Байрамян, Маер (Могилевец, 67), Бухаров (Шомуродов, 64)

Предупреждения: Маер, 63
Теги: Ростов Волгарь
Сегодня, 19:53
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(0)
№2 Написал: ilovefootball (Сегодня, 20:03) #
  • 0
  •  (4)

Краусавчиги, МУЖИКИ! ФИНАЛ! ВЕРИМ!
Регистрация: 18.03.2013
№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 19:57) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Молодцы ребята !


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Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016
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