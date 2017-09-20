"Спартак" впервые за 13 лет обыграл "Кубань" в Краснодаре

"Спартак" в 1/16 финала Кубка России одержал победу над "Кубанью" (2:0).Эта победа стала для московского клуба первой за 13 лет над "Кубанью" в Краснодаре.