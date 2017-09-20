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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Селихов: Подняться наверх можно, мы будем это делать. "Спартак" всегда рассчитывает на самое высокое место
Александр Селихов: Подняться наверх можно, мы будем это делать. "Спартак" всегда рассчитывает на самое высокое место
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Дальше Курска ЦСКА не прошёл (17)
Дальше Курска ЦСКА не прошёл (17)
"Спартак" впервые за 13 лет обыграл "Кубань" в Краснодаре
"Спартак" в 1/16 финала Кубка России одержал победу над "Кубанью" (2:0).
Эта победа стала для московского клуба первой за 13 лет над "Кубанью" в Краснодаре.
Пресс-служба "Кубани"
Эта победа стала для московского клуба первой за 13 лет над "Кубанью" в Краснодаре.
Пресс-служба "Кубани"
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