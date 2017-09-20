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"Спартак" впервые за 13 лет обыграл "Кубань" в Краснодаре

"Спартак" в 1/16 финала Кубка России одержал победу над "Кубанью" (2:0).

Эта победа стала для московского клуба первой за 13 лет над "Кубанью" в Краснодаре.

Пресс-служба "Кубани"
Теги: Спартак Кубань
Сегодня, 22:01
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№9 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 22:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Это же почти победа в ЛЧ! Бедный "Спартак". Для него гигантский праздник - победа над одним из аутсайдеров ФНЛ. sleepy Если "Кубань" оттуда не вылетит, то в будущем сезоне будет ещё один шанс выиграть у неё в Краснодаре, видимо.

Любопытно, во сколько десятков (или сотен?) раз бюджеты команд отличаются?
Регистрация: 22.02.2013
№8 Написал: sunsun (Сегодня, 22:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ёпта, достижение, давайте радоваться малому.
Регистрация: 26.07.2016
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Наконец-то, ДОЖДАЛИСЬ, результатов ослабления конкурента!!!
Покупка Ещенков, Поповых, Мильгарех, дали результат и достигла желаемого в 1/16 Кубка России!!! confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:25) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Romella
ломаем традиции..Вы уж ,извините!
Спартак-.....это просто Спартак.Он есть..Народная Команда!и мне это нравится!Дай,Бог!

насколько дюков и фурса ..
охота просто писты вам дать..


Хороший человек...можно вопрос? Чем Фурса хуже Федуна? Чем Федун хуже Гинера? Чем Ходорковский хуже чем Березовский?

Скажи мне, будь у вас спонсор Газпром, вы бы также пели?
Почему не смущает гегемония спартака в 90-е? Кто был ваш покровитель?
Почему мы говорим о хоккейном ЦСКА, как о монополии, когда у нас играли все лучшие, а о спартаке мы так не говорим? Почему игра в одни ворота?
Надо быть честнее...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№5 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 22:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Аааааа... Ну все понятно... Пресс - служба Кубани . Еще распечатайте и на каждом столбе наклейте , чтоб до каждого жителя достославного города Краснодара дошла данная информация ...
Регистрация: 18.06.2015
№4 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 22:08) #
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  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
ломаем традиции..Вы уж ,извините!
Спартак-.....это просто Спартак.Он есть..Народная Команда!и мне это нравится!Дай,Бог!

насколько дюков и фурса ..
охота просто писты вам дать..
Регистрация: 14.12.2011
№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 22:05) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
хоть что-то приятное!
Регистрация: 23.03.2009
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:05) #
  • -2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
наколки делайте быстрей, мясо laughing


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 22:04) #
  • +1
  •  (9)

чем не повод нажраться и забыть о РПЛ и ЛЧ?
Регистрация: 8.01.2017
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