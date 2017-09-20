Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Ивелин Попов: «Спартак» – не «Реал», так что самоуверенности и расслабленности нет

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов после победы над «Кубанью» (2:0) в 1/16 финала Кубка России поделился впечатлениями от игры с бывшей командой и возвращения на её стадион, а также рассказал о характере проблем красно-белых, передаёт корреспондент Rusfootball.info.

– Насколько приятно возвращаться на стадион «Кубань»?

– Всегда приятно приезжать на этот стадион, я очень благодарен болельщикам за встречу. Это для меня главная эмоция сегодня. Не только победа. Когда люди и болельщики тебя уважают, это значит, что ты сделал что-то хорошее для команды.

– Состоялось ли собрание после матча с «Тосно», чем оно закончилось?

– Это внутренние дела команды. Конечно, обидно упустить преимущество в 2 мяча, но это футбол. Я могу сказать, что по отдельности игроки «Спартака» на топ-уровне для России. Думаю, проблемы психологические. Надо переломить это и всё будет хорошо.

– Какой была установка на матч?

– Кубоквые игры – самые сложные. Вы видели, сколько сегодня вылетело команд Премьер-лиги. Ещё 4 игры осталось. Думаю, в этом сезоне «Спартак» возьмёт Кубок.

– Кубок России – это не второстепенный турнир для «Спартака»?

– Не второстепенный. Мы сейчас выступаем на 3 фронтах, будем биться везде. Кубок – это самый короткий путь в Европу.

– После матча с «Тосно» поступала информация, что у команды есть разногласия с тренером...

– Никаких разногласий внутри коллектива нет, ни с тренером, ни с руководством. Просто в прессе появляется такая информация, и люди сами развивают эту теорию.

– Насколько тяжело будет вернуться в верхнюю часть чемпионата?

– Разница в очках небольшая. Если победим 3-4 раза подряд, будем наверху. Всё возможно, любая команда будет терять очки.

– Чего «Спартаку» не хватает, чтобы побеждать?

– Повторюсь, какие-то психологические проблемы. Я не психолог, а игрок, поэтому не могу сказать, в чём именно. Люди ищут ответ. Сегодня хорошо, что выиграли, молодцы.

– Нет ли самоуверенности после чемпионского сезона?

– Нет, мы видим, что каждая команда играет в хороший футбол, с любой командой можно потерять очки. Мы не «Реал», а «Спартак», поэтому расслабленности нет.

– «Спартак» – это не российский «Реал»?

– Российский «Реал», но не «Реал Мадрид» (смеётся).

– Играли ли вы до сегодняшнего дня опорного полузащитника?

– Если помните, ещё в 2012-м при Красножане я несколько игр играл. В «Спартаке» тоже не первый раз. Нормально, ничего сложного, никакого дискомфорта.
Теги: Попов Спартак Кубань
Сегодня, 22:06
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: grisha (Сегодня, 22:43) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ММВ
Не хачи и не татары? Согласен.

С чем ?
Кроме чурбанов и легальной приехавшей падали НИКТО за вас никогда не болел
Регистрация: 19.04.2017
№3 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 22:41) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Спартак нереал и не натурал.

А ты в ненатуралах хорошо разбираешься, если такие выводы делаешь? laughing

Цитата: utekay
спортаг это даже не ахмат с рубином

Не хачи и не татары? Согласен.


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:27) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Спартак нереал и не натурал.


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:26) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
спортаг это даже не ахмат с рубином


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.