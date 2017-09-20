Ивелин Попов: «Спартак» – не «Реал», так что самоуверенности и расслабленности нет

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов после победы над «Кубанью» (2:0) в 1/16 финала Кубка России поделился впечатлениями от игры с бывшей командой и возвращения на её стадион, а также рассказал о характере проблем красно-белых, передаёт корреспондент– Всегда приятно приезжать на этот стадион, я очень благодарен болельщикам за встречу. Это для меня главная эмоция сегодня. Не только победа. Когда люди и болельщики тебя уважают, это значит, что ты сделал что-то хорошее для команды.– Это внутренние дела команды. Конечно, обидно упустить преимущество в 2 мяча, но это футбол. Я могу сказать, что по отдельности игроки «Спартака» на топ-уровне для России. Думаю, проблемы психологические. Надо переломить это и всё будет хорошо.– Кубоквые игры – самые сложные. Вы видели, сколько сегодня вылетело команд Премьер-лиги. Ещё 4 игры осталось. Думаю, в этом сезоне «Спартак» возьмёт Кубок.– Не второстепенный. Мы сейчас выступаем на 3 фронтах, будем биться везде. Кубок – это самый короткий путь в Европу.– Никаких разногласий внутри коллектива нет, ни с тренером, ни с руководством. Просто в прессе появляется такая информация, и люди сами развивают эту теорию.– Разница в очках небольшая. Если победим 3-4 раза подряд, будем наверху. Всё возможно, любая команда будет терять очки.– Повторюсь, какие-то психологические проблемы. Я не психолог, а игрок, поэтому не могу сказать, в чём именно. Люди ищут ответ. Сегодня хорошо, что выиграли, молодцы.– Нет, мы видим, что каждая команда играет в хороший футбол, с любой командой можно потерять очки. Мы не «Реал», а «Спартак», поэтому расслабленности нет.– Российский «Реал», но не «Реал Мадрид» (смеётся).– Если помните, ещё в 2012-м при Красножане я несколько игр играл. В «Спартаке» тоже не первый раз. Нормально, ничего сложного, никакого дискомфорта.