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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Ивелин Попов: «Спартак» – не «Реал», так что самоуверенности и расслабленности нет
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов после победы над «Кубанью» (2:0) в 1/16 финала Кубка России поделился впечатлениями от игры с бывшей командой и возвращения на её стадион, а также рассказал о характере проблем красно-белых, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
– Насколько приятно возвращаться на стадион «Кубань»?
– Всегда приятно приезжать на этот стадион, я очень благодарен болельщикам за встречу. Это для меня главная эмоция сегодня. Не только победа. Когда люди и болельщики тебя уважают, это значит, что ты сделал что-то хорошее для команды.
– Состоялось ли собрание после матча с «Тосно», чем оно закончилось?
– Это внутренние дела команды. Конечно, обидно упустить преимущество в 2 мяча, но это футбол. Я могу сказать, что по отдельности игроки «Спартака» на топ-уровне для России. Думаю, проблемы психологические. Надо переломить это и всё будет хорошо.
– Какой была установка на матч?
– Кубоквые игры – самые сложные. Вы видели, сколько сегодня вылетело команд Премьер-лиги. Ещё 4 игры осталось. Думаю, в этом сезоне «Спартак» возьмёт Кубок.
– Кубок России – это не второстепенный турнир для «Спартака»?
– Не второстепенный. Мы сейчас выступаем на 3 фронтах, будем биться везде. Кубок – это самый короткий путь в Европу.
– После матча с «Тосно» поступала информация, что у команды есть разногласия с тренером...
– Никаких разногласий внутри коллектива нет, ни с тренером, ни с руководством. Просто в прессе появляется такая информация, и люди сами развивают эту теорию.
– Насколько тяжело будет вернуться в верхнюю часть чемпионата?
– Разница в очках небольшая. Если победим 3-4 раза подряд, будем наверху. Всё возможно, любая команда будет терять очки.
– Чего «Спартаку» не хватает, чтобы побеждать?
– Повторюсь, какие-то психологические проблемы. Я не психолог, а игрок, поэтому не могу сказать, в чём именно. Люди ищут ответ. Сегодня хорошо, что выиграли, молодцы.
– Нет ли самоуверенности после чемпионского сезона?
– Нет, мы видим, что каждая команда играет в хороший футбол, с любой командой можно потерять очки. Мы не «Реал», а «Спартак», поэтому расслабленности нет.
– «Спартак» – это не российский «Реал»?
– Российский «Реал», но не «Реал Мадрид» (смеётся).
– Играли ли вы до сегодняшнего дня опорного полузащитника?
– Если помните, ещё в 2012-м при Красножане я несколько игр играл. В «Спартаке» тоже не первый раз. Нормально, ничего сложного, никакого дискомфорта.
– Насколько приятно возвращаться на стадион «Кубань»?
– Всегда приятно приезжать на этот стадион, я очень благодарен болельщикам за встречу. Это для меня главная эмоция сегодня. Не только победа. Когда люди и болельщики тебя уважают, это значит, что ты сделал что-то хорошее для команды.
– Состоялось ли собрание после матча с «Тосно», чем оно закончилось?
– Это внутренние дела команды. Конечно, обидно упустить преимущество в 2 мяча, но это футбол. Я могу сказать, что по отдельности игроки «Спартака» на топ-уровне для России. Думаю, проблемы психологические. Надо переломить это и всё будет хорошо.
– Какой была установка на матч?
– Кубоквые игры – самые сложные. Вы видели, сколько сегодня вылетело команд Премьер-лиги. Ещё 4 игры осталось. Думаю, в этом сезоне «Спартак» возьмёт Кубок.
– Кубок России – это не второстепенный турнир для «Спартака»?
– Не второстепенный. Мы сейчас выступаем на 3 фронтах, будем биться везде. Кубок – это самый короткий путь в Европу.
– После матча с «Тосно» поступала информация, что у команды есть разногласия с тренером...
– Никаких разногласий внутри коллектива нет, ни с тренером, ни с руководством. Просто в прессе появляется такая информация, и люди сами развивают эту теорию.
– Насколько тяжело будет вернуться в верхнюю часть чемпионата?
– Разница в очках небольшая. Если победим 3-4 раза подряд, будем наверху. Всё возможно, любая команда будет терять очки.
– Чего «Спартаку» не хватает, чтобы побеждать?
– Повторюсь, какие-то психологические проблемы. Я не психолог, а игрок, поэтому не могу сказать, в чём именно. Люди ищут ответ. Сегодня хорошо, что выиграли, молодцы.
– Нет ли самоуверенности после чемпионского сезона?
– Нет, мы видим, что каждая команда играет в хороший футбол, с любой командой можно потерять очки. Мы не «Реал», а «Спартак», поэтому расслабленности нет.
– «Спартак» – это не российский «Реал»?
– Российский «Реал», но не «Реал Мадрид» (смеётся).
– Играли ли вы до сегодняшнего дня опорного полузащитника?
– Если помните, ещё в 2012-м при Красножане я несколько игр играл. В «Спартаке» тоже не первый раз. Нормально, ничего сложного, никакого дискомфорта.
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