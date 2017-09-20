"Милан" обыграл СПАЛ, "Наполи" разгромил "Лацио"

"Милан" на своем поле обыграл СПАЛ со счетом 2:0. Оба гола были забиты с пенальти.Чемпионат Италии5 тур: Родригес, 25, Кессье, 60"Милан": Доннарумма, Абате, Родригес, Бонуччи, Сапата, Романьоли, Кесси, Билья, Чалханоглу, Калинич , Силва"СПАЛ": Гомис, Матьелло, Фелипе, Викари, Саламон, Лаццари, Вивиани, Мора, Грасси, Антенуччи, Палоскиде Фрай, 30 (1:0). Кулибали, 54 (1:1). Кальехон, 56 (1:2). Мертенс, 59 (1:3). Жоржинью, 90+2 - с пенальти (1:4).Матри, 59 - с пенальти.Манджукич, 52.