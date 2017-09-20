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"Милан" обыграл СПАЛ, "Наполи" разгромил "Лацио"

"Милан" на своем поле обыграл СПАЛ со счетом 2:0. Оба гола были забиты с пенальти.

Чемпионат Италии

5 тур

"Милан" - "СПАЛ" 2:0

Голы: Родригес, 25, Кессье, 60

"Милан": Доннарумма, Абате, Родригес, Бонуччи, Сапата, Романьоли, Кесси, Билья, Чалханоглу, Калинич , Силва

"СПАЛ": Гомис, Матьелло, Фелипе, Викари, Саламон, Лаццари, Вивиани, Мора, Грасси, Антенуччи, Палоски

"Лацио" – "Наполи" – 1:4

Голы: де Фрай, 30 (1:0). Кулибали, 54 (1:1). Кальехон, 56 (1:2). Мертенс, 59 (1:3). Жоржинью, 90+2 - с пенальти (1:4).

"Удинезе" – "Торино" – 2:3

"Кальяри" – "Сассуоло" – 0:1

Гол: Матри, 59 - с пенальти.

"Ювентус" - "Фиорентина" - 1:0

Гол: Манджукич, 52.
Теги: Милан СПАЛ Наполи Лацио Ювентус Фиорентина
Вчера, 23:58
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