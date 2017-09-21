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УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Марселя"

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Марселя" по итогам матча 1-го тура группового этапа ЛЧ с "Коньяспором" (1:0), передает сайт организации.

"Марсель" может быть наказан за использование болельщиками команды пиротехники, бросание посторонних предметов на поле и блокирование лестниц фанатами на секторах.

Решение будет принято комитетами УЕФА 19 октября.
Теги: Марсель
Сегодня, 14:06
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