Экс-вратарь "Манчестер Юнайтед" подписал контракт с "Бернли" (фото)

"Бернли" на своем сайте объявил о подписании контракта с бывшим вратарем "Манчестер Юнайтед" Андерсом Линдегором.Сообщается, что 33-летний датчанин подписал соглашение до конца сезона. Последним клубом голкипера был "Престон Норт Энд", который он покинул летом в статусе свободного агента.