Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Экс-вратарь "Манчестер Юнайтед" подписал контракт с "Бернли" (фото)

"Бернли" на своем сайте объявил о подписании контракта с бывшим вратарем "Манчестер Юнайтед" Андерсом Линдегором.

Сообщается, что 33-летний датчанин подписал соглашение до конца сезона. Последним клубом голкипера был "Престон Норт Энд", который он покинул летом в статусе свободного агента.

Теги: Манчестер Юнайтед Бернли
Сегодня, 14:39
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.