Генеральный директор "Ювентуса": если Дибала захочет уйти, его невозможно будет удержать

Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта высказался о возможном уходе из клуба форварда Пауло Дибалы."Игроки сами решают свою судьбу. Если Дибала захочет уйти, его невозможно будет удержать" - цитирует функционера Football Italia.В нынешнем сезоне 23-летний Дибала сыграл за "Ювентус" 7 матчей и забил 10 голов.