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Генеральный директор "Ювентуса": если Дибала захочет уйти, его невозможно будет удержать

Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта высказался о возможном уходе из клуба форварда Пауло Дибалы.

"Игроки сами решают свою судьбу. Если Дибала захочет уйти, его невозможно будет удержать" - цитирует функционера Football Italia.

В нынешнем сезоне 23-летний Дибала сыграл за "Ювентус" 7 матчей и забил 10 голов.
Теги: Маротта Дибала Ювентус
Сегодня, 17:33
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