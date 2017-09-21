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Дани Алвес: заткнитесь и перестаньте использовать мое имя в спорах

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес прокомментировал высказывание бывшего форварда сборной Уругвая Диего Форлана о конфликте между двумя нападающими парижан Неймаром и Эдинсоном Кавани из-за пробития стандартов.

"Не знаю, какой матч вы все смотрели. Я не отбирал мяч у партнеров, а они сами забрали его у меня. Кстати, последний гол "ПСЖ" со штрафного забил Так что заткнитесь и перестаньте использовать мое имя в спорах", - написал бразилец в твиттере.
Теги: Алвес Неймар Кавани ПСЖ
Сегодня, 18:21
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