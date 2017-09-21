Дани Алвес: заткнитесь и перестаньте использовать мое имя в спорах

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес прокомментировал высказывание бывшего форварда сборной Уругвая Диего Форлана о конфликте между двумя нападающими парижан Неймаром и Эдинсоном Кавани из-за пробития стандартов."Не знаю, какой матч вы все смотрели. Я не отбирал мяч у партнеров, а они сами забрали его у меня. Кстати, последний гол "ПСЖ" со штрафного забил Так что заткнитесь и перестаньте использовать мое имя в спорах", - написал бразилец в твиттере.