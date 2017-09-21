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Юрий Лодыгин сыграет в воротах "Зенита" в матче с "Динамо"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 1/16 финала Кубка России с "Динамо" СПБ.

"Зенит": Лодыгин, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Анюков, Жирков, Нобоа, Капленко, Паредес, Ригони, Полоз.

Запасные: Кержаков, Бабурин, Карпов, Каккоев, Богаев, Ерохин, Кузяев, Краневиттер, Панюков, Дзюба, Дриусси.

Теги: Зенит Динамо СПБ
Сегодня, 19:29
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(2)
№5 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 19:58) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
Предсказуемый резерв выходит.Ожидал только еще Кузяева,а так все логично.Основа к Краснодару готовится.Но для Фнл и этого хватит.Покажем Сраптаку как нужно побеждать вторым составом,а не на одном Промесе ездить.Скоро совсем бедного чернокожего пацана загоняют. smirk

дык свиньи только на нем и держатся(как мы держались на Халке)
Регистрация: 3.02.2011
№4 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 19:53) #
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online

Цитата: Городовой
Предсказуемый резерв выходит.Ожидал только еще Кузяева,а так все логично.

Кузяев - это основа. Интересно почему Паредес и Нобоа в основе. Как они делить место в составе будут потом?


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№3 Написал: Победоносный Зенит (Сегодня, 19:41) #
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online

Да из основы только пару человек,посмотрим как справятся.
Регистрация: 17.09.2017
№2 Написал: killerman77 Джибути (Сегодня, 19:39) #
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Городовой,
плантаторы из тарасовки)))
Регистрация: 16.06.2015
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
Предсказуемый резерв выходит.Ожидал только еще Кузяева,а так все логично.Основа к Краснодару готовится.Но для Фнл и этого хватит.Покажем Сраптаку как нужно побеждать вторым составом,а не на одном Промесе ездить.Скоро совсем бедного чернокожего пацана загоняют. smirk


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
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