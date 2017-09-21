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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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18:09
Алексей Сорокин: претензий по подготовке российских городов к ЧМ-2018 у делегации ФИФА не будет
Алексей Сорокин: претензий по подготовке российских городов к ЧМ-2018 у делегации ФИФА не будет
16:20
Анатолий Бышовец: психология победителей, которая выработалась у "Зенита", поможет ему в матче с "Динамо" (8)
Анатолий Бышовец: психология победителей, которая выработалась у "Зенита", поможет ему в матче с "Динамо" (8)
10:18
УЕФА утвердил регламент Лиги наций (33)
УЕФА утвердил регламент Лиги наций (33)
Юрий Лодыгин сыграет в воротах "Зенита" в матче с "Динамо"
Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 1/16 финала Кубка России с "Динамо" СПБ.
"Зенит": Лодыгин, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Анюков, Жирков, Нобоа, Капленко, Паредес, Ригони, Полоз.
Запасные: Кержаков, Бабурин, Карпов, Каккоев, Богаев, Ерохин, Кузяев, Краневиттер, Панюков, Дзюба, Дриусси.
"Зенит": Лодыгин, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Анюков, Жирков, Нобоа, Капленко, Паредес, Ригони, Полоз.
Запасные: Кержаков, Бабурин, Карпов, Каккоев, Богаев, Ерохин, Кузяев, Краневиттер, Панюков, Дзюба, Дриусси.
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