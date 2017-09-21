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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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20:54
"Амкар" на выезде разгромил "Факел" (1)
"Амкар" на выезде разгромил "Факел" (1)
18:09
Алексей Сорокин: претензий по подготовке российских городов к ЧМ-2018 у делегации ФИФА не будет
Алексей Сорокин: претензий по подготовке российских городов к ЧМ-2018 у делегации ФИФА не будет
16:20
Анатолий Бышовец: психология победителей, которая выработалась у "Зенита", поможет ему в матче с "Динамо" (8)
Анатолий Бышовец: психология победителей, которая выработалась у "Зенита", поможет ему в матче с "Динамо" (8)
"Амкар" на выезде разгромил "Факел"
"Амкар" на выезде переиграл "Факел" в матче 1/16 финала Кубка России.
Кубок России
1/16 финала
"Факел" - "Амкар" 0:4
Гол: Прокофьев, 7, Сиваков, 63, Рязанцев, 76, 84
"Факел": Федоров, Шумейко, Осипенко, Хайманов, Шарифи (Садов, 70), Масимов, Каюмов, Амбарцумян, Молодцов, Сердюк, Мичуренков
"Амкар": Хомич, Идову, Занев, Конде, Костюков, Гол, Эзатолахи, Шаваев (Рязанцев, 58), Сиваков, Прокофьев, Бодул
Предупреждения: Бодул, 72
Кубок России
1/16 финала
"Факел" - "Амкар" 0:4
Гол: Прокофьев, 7, Сиваков, 63, Рязанцев, 76, 84
"Факел": Федоров, Шумейко, Осипенко, Хайманов, Шарифи (Садов, 70), Масимов, Каюмов, Амбарцумян, Молодцов, Сердюк, Мичуренков
"Амкар": Хомич, Идову, Занев, Конде, Костюков, Гол, Эзатолахи, Шаваев (Рязанцев, 58), Сиваков, Прокофьев, Бодул
Предупреждения: Бодул, 72
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