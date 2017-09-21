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"Амкар" на выезде разгромил "Факел"

"Амкар" на выезде переиграл "Факел" в матче 1/16 финала Кубка России.

Кубок России

1/16 финала

"Факел" - "Амкар" 0:4

Гол: Прокофьев, 7, Сиваков, 63, Рязанцев, 76, 84

"Факел": Федоров, Шумейко, Осипенко, Хайманов, Шарифи (Садов, 70), Масимов, Каюмов, Амбарцумян, Молодцов, Сердюк, Мичуренков

"Амкар": Хомич, Идову, Занев, Конде, Костюков, Гол, Эзатолахи, Шаваев (Рязанцев, 58), Сиваков, Прокофьев, Бодул

Предупреждения: Бодул, 72
Теги: Факел Амкар
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№1 Написал: АРА г.Пермь (Сегодня, 21:11) #
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