Иван Соловьёв: когда узнал, что нам попался «Зенит», сразу сказал, что в основное время мы не проиграем

Полузащитник петербургского «Динамо» Иван Соловьёв ответил на вопросы журналистов после победы в дерби над своим бывшим клубом «Зенитом» (3:2, доп.время), передаёт корреспондент– Как только я узнал, что нам попадётся «Зенит», я сразу сказал, что мы не проиграем в основное время. Я ещё никогда не проигрывал бывшим клубам. Я читал статью, что Манчини выигрывал Кубок страны везде, но «Динамо» его остановило.– Уверен был в нашей команде, что не проиграем в основное время, будем биться. Так и получилось.– Хороший стадион, болельщиков много. Не ожидал, что столько болельщиков придёт на эту игру.– В начале, потом зенитовцы начали кричать, и было неслышно.– Тяжело объяснить. 1-й гол пропустили – и чуть-чуть потерялись. Пока приходили в себя, пропустили ещё, но потом всё пошло как с 20-й минуты до пенальти. Судья тоже, конечно, помогал чуть-чуть «Зениту». В 1-м тайме пенальти на Коротаеве, Анюков сыграл рукой в эпизоде с Цвейбой, достаточно моментов.– Не согласен. Но если команды ФНЛ выиграли, в этом есть заслуга этих команд. Плюс ЦСКА играл вторым составом, не все команды играли основой.– Это неправильно. Думаю, должны на Кубок играть основные составы.