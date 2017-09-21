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Иван Соловьёв: когда узнал, что нам попался «Зенит», сразу сказал, что в основное время мы не проиграем

Полузащитник петербургского «Динамо» Иван Соловьёв ответил на вопросы журналистов после победы в дерби над своим бывшим клубом «Зенитом» (3:2, доп.время), передаёт корреспондент Rusfooball.info.

– Как только я узнал, что нам попадётся «Зенит», я сразу сказал, что мы не проиграем в основное время. Я ещё никогда не проигрывал бывшим клубам. Я читал статью, что Манчини выигрывал Кубок страны везде, но «Динамо» его остановило.

– Откуда такая уверенность была?

– Уверен был в нашей команде, что не проиграем в основное время, будем биться. Так и получилось.

– Как вам игралось на этом стадионе?

– Хороший стадион, болельщиков много. Не ожидал, что столько болельщиков придёт на эту игру.

– Болельщиков «Динамо» слышали?

– В начале, потом зенитовцы начали кричать, и было неслышно.

– Как объяснить 2 минуты, в течение которых вы пропустили 2 гола?

– Тяжело объяснить. 1-й гол пропустили – и чуть-чуть потерялись. Пока приходили в себя, пропустили ещё, но потом всё пошло как с 20-й минуты до пенальти. Судья тоже, конечно, помогал чуть-чуть «Зениту». В 1-м тайме пенальти на Коротаеве, Анюков сыграл рукой в эпизоде с Цвейбой, достаточно моментов.

– Из Кубка вылетели ЦСКА, «Зенит», «Краснодар». Согласны, что турнир превращается в Кубок ФНЛ?

– Не согласен. Но если команды ФНЛ выиграли, в этом есть заслуга этих команд. Плюс ЦСКА играл вторым составом, не все команды играли основой.

– Правильно ли, что команды Премьер-лиги не выставляют основные составы?

– Это неправильно. Думаю, должны на Кубок играть основные составы.
Теги: Соловьев Динамо СПБ Зенит
Вчера, 23:51
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