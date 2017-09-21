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"Сельта" упустила победу над "Хетафе"

Чемпионат Испании

5 тур

"Сельта" - "Хетафе" 1:1

Голы: Гомес, 25, Анхель, 86

"Сельта": Альварес, Мальо, Хонни, Гомес, Фонтас, Хосабед (Васс, 81), Эрнандес, Мендес (Мор, 60), Гомес, Аспас, Систо (Лоботка, 74)

"Хетафе": Гуайта, Суарес, Антунеш, Дьене, Кала, Бергара, Портильо (Хименес, 56), Арамбарри, Файр (Анхель, 56), Дьедиу (Монтеро, 75), Молина

Предупреждения: Дьене, 17, Хосабед, 57, Антунеш, 66, Гомес, 69, Суарес, 74, Хименес, 90+2
Теги: Сельта Хетафе
Вчера, 23:54
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