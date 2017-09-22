Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Дрис Мертенс: я не Месси и не Марадона, я просто Дрис (видео)

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс прокомментировал свой гол в матче чемпионата Италии с "Лацио" (4:1).

"Я развернулся, увидел, что вратарь медленно пятится к ленточке, а ворота пустые. Я сказал себе: "Бей!"

Видел гол Марадоны, ему было труднее забить, так что давайте оставим эти сравнения. Забить такой гол мне помогли партнеры. Я не Месси и не Марадона. Я просто Дрис. Меня это устраивает", - цитирует Мертенса Mediaset Premium.

Теги: Мертенс Наполи Марадона
Сегодня, 10:39
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.