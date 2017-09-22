Дрис Мертенс: я не Месси и не Марадона, я просто Дрис (видео)

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс прокомментировал свой гол в матче чемпионата Италии с "Лацио" (4:1)."Я развернулся, увидел, что вратарь медленно пятится к ленточке, а ворота пустые. Я сказал себе: "Бей!"Видел гол Марадоны, ему было труднее забить, так что давайте оставим эти сравнения. Забить такой гол мне помогли партнеры. Я не Месси и не Марадона. Я просто Дрис. Меня это устраивает", - цитирует Мертенса Mediaset Premium.