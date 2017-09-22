Герман Ткаченко: зимой уговаривали "Зенит" назначить Леонида Слуцкого

Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко признался, что Леонид Слуцкий в прошлом сезоне мог возглавить "Зенит".– Я мало с ним общаюсь. Он занят своей командой. Его деятельность можно разделить на две части, но в какой-то точке они совпадут. У него очень хорошо с пиаром – вызывает интерес, к нему хорошо относятся как болельщики, так и медиа. Слуцкий яркий, открытый, нравится футболистам. Видно, что сегодня у него хороший микроклимат в команде. Но это все прекратится или ухудшится от отсутствия результатов. Тогда останется только футбол.– Вообще не думаю, что это будет Россия.– Не знаю. Мы уговаривали "Зенит" назначить Слуцкого зимой – могли бы спасти чемпионат. На, так сказать, "АнтиЛуческу". У Леонида – суперотношения с российскими игроками питерцев. На воодушевлении могли бы вырулить и догнать "Спартак".