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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Герман Ткаченко: зимой уговаривали "Зенит" назначить Леонида Слуцкого
Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко признался, что Леонид Слуцкий в прошлом сезоне мог возглавить "Зенит".
– Что думаете о работе Слуцкого в Англии? Как у него дела?
– Я мало с ним общаюсь. Он занят своей командой. Его деятельность можно разделить на две части, но в какой-то точке они совпадут. У него очень хорошо с пиаром – вызывает интерес, к нему хорошо относятся как болельщики, так и медиа. Слуцкий яркий, открытый, нравится футболистам. Видно, что сегодня у него хороший микроклимат в команде. Но это все прекратится или ухудшится от отсутствия результатов. Тогда останется только футбол.
– Рано или поздно Слуцкий покинет Англию. Его следующим российским клубом станет "Краснодар"?
– Вообще не думаю, что это будет Россия.
– Почему в РФПЛ к нему практически не было предметного интереса?
– Не знаю. Мы уговаривали "Зенит" назначить Слуцкого зимой – могли бы спасти чемпионат. На, так сказать, "АнтиЛуческу". У Леонида – суперотношения с российскими игроками питерцев. На воодушевлении могли бы вырулить и догнать "Спартак".
СЭ
– Что думаете о работе Слуцкого в Англии? Как у него дела?
– Я мало с ним общаюсь. Он занят своей командой. Его деятельность можно разделить на две части, но в какой-то точке они совпадут. У него очень хорошо с пиаром – вызывает интерес, к нему хорошо относятся как болельщики, так и медиа. Слуцкий яркий, открытый, нравится футболистам. Видно, что сегодня у него хороший микроклимат в команде. Но это все прекратится или ухудшится от отсутствия результатов. Тогда останется только футбол.
– Рано или поздно Слуцкий покинет Англию. Его следующим российским клубом станет "Краснодар"?
– Вообще не думаю, что это будет Россия.
– Почему в РФПЛ к нему практически не было предметного интереса?
– Не знаю. Мы уговаривали "Зенит" назначить Слуцкого зимой – могли бы спасти чемпионат. На, так сказать, "АнтиЛуческу". У Леонида – суперотношения с российскими игроками питерцев. На воодушевлении могли бы вырулить и догнать "Спартак".
СЭ
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