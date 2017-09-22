Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Герман Ткаченко: зимой уговаривали "Зенит" назначить Леонида Слуцкого

Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко признался, что Леонид Слуцкий в прошлом сезоне мог возглавить "Зенит".

– Что думаете о работе Слуцкого в Англии? Как у него дела?

– Я мало с ним общаюсь. Он занят своей командой. Его деятельность можно разделить на две части, но в какой-то точке они совпадут. У него очень хорошо с пиаром – вызывает интерес, к нему хорошо относятся как болельщики, так и медиа. Слуцкий яркий, открытый, нравится футболистам. Видно, что сегодня у него хороший микроклимат в команде. Но это все прекратится или ухудшится от отсутствия результатов. Тогда останется только футбол.

– Рано или поздно Слуцкий покинет Англию. Его следующим российским клубом станет "Краснодар"?

– Вообще не думаю, что это будет Россия.

– Почему в РФПЛ к нему практически не было предметного интереса?

– Не знаю. Мы уговаривали "Зенит" назначить Слуцкого зимой – могли бы спасти чемпионат. На, так сказать, "АнтиЛуческу". У Леонида – суперотношения с российскими игроками питерцев. На воодушевлении могли бы вырулить и догнать "Спартак".

СЭ
Теги: Ткаченко Слуцкий Зенит
Сегодня, 11:41
Напечатать
4
(2)
№4 Написал: Юра Пасков (Сегодня, 12:32) #
  • 0
  •  (2)
online

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- http://hit.kg/4f7da7
Регистрация: 22.09.2017
№3 Написал: kurbath тула (Сегодня, 12:19) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Polukarov
Футбольный сезон 2016/17 был и стал самым СКАНДАЛЬНЫМ!
Такого скандального футбольного сезона никогда у нас ещё НЕ БЫЛО, ни при СССР, ни при России.

Я посмотрю что ты про этот сезон будешь писать профурсетка)
Регистрация: 20.11.2015
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:13) #
  • 0
  •  (2)
online

такая корова нам не нужна


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 11:58) #
  • -1
  •  (5)

ГЕРМАН ТКАЧЕНКО: "УГОВАРИВАЛИ "ЗЕНИТ" ... МОГЛИ БЫ СПАСТИ ЧЕМПИОНАТ"???
НЕТ! Герман! Вы бы Слуцким Зенит не спасли бы!
А потом Слуцкий для Зенита НЕ ГОДИТСЯ!!!
Герман! Все ваши разговоры - если бы, да кабы, НЕ КАТЯТ и в пользу БЕДНЫХ!
А реальность совсем другая!
1. - Ранее бывший, а сейчас вновь назначенный, спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания выразил мнение, что «Спартак» в прошедшем сезоне 2016/17 чемпионата России применял административный ресурс.
2. - Ранее главный тренер Зенита Мирча Луческу заявил, что президент РФС Виталий Мутко дал знак против петербургской команды.
3. - Ринат Билялетдинов: - "Судейство - главный позор сезона".
Было много судейских решений, которые повлияли на исход игр."
4. - Вот выдержка из интервью экс-президента «Спартака» Андрея Червиченко, вышедшее 4-го марта.
У него спросили мнение по поводу трансферов «Спартака».
Он сказал, что лучший трансфер «Спартака» — это президент Мутко, который с самого начала чемпионата сезона 2016/17 защищал «Спартак».
Андрей Червиченко, за всю свою футбольную карьеру, не видел, чтобы президент федерации России по футболу так РЬЯНО и НАХРАПИСТО защищал одну команду, в УЩЕРБ всем остальным, в том числе, в ущерб Зениту и ЦСКА, Ростову и Краснодару, Локомотиву и Тереку!
Результат на лицо Федуна и Луческу!
Федун и Мутко сияют и СКАЛЯТ зубы, а Миллер и Луческу в печали и им не до смеха.
Футбольный сезон 2016/17 был и стал самым СКАНДАЛЬНЫМ!
Такого скандального футбольного сезона никогда у нас ещё НЕ БЫЛО, ни при СССР, ни при России.
Мирча Луческеу ПОПАЛ под горячую скандальную судейскую руку Федуна!
Вот где корень всех бед для Зенита КРАСОВАЛСЯ!
Ноль трофеич из кожи лез вон, чтобы УКРЕПИТЬ судейскую позицию в Спартаке!
Зенит думал, что всё пойдёт, как по газовому МАСЛУ, но просчитался!
На то и Федун в нашем чемпионате, чтобы Миллер не дремал!
Стоило только Миллеру слегка ВЗДРЕМНУТЬ, как Федун быстро навел в судействе порядок и выстроил арбитров в очередь в спартаковскую КАССУ!
Такие бешеные деньги нашим арбитрам НЕ СНИЛИСЬ даже в самом КОШМАРНОМ сне!!!
Впервые за 16 лет Спартак, всеми судейскими НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место!
Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит, ЦСКА, Краснодар и Ростов криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!
Вся заслуга Спартака - это НЕ ЧЕСТНАЯ работа Федуна с арбитрами!!!
Пока не наведут порядок в судействе, не видать Зениту первого места и Лиги чемпионов как своих двух газпромовских УШЕЙ!!!
Федун уже навёл ПОЛНЫЙ судейский "порядок" в нашем чемпионате и вот вам СКАНДАЛЬНЫЙ результат.
Спартак в Лиге чемпионов, а Зенит ПОЛЕТЕЛ МИМО и без золота!!!
Федун ДОВОЛЕН и СКАЛИТ зубы, а Зениту и Миллеру не до смеха!!!
Регистрация: 8.05.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.