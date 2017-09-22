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Илья Геркус: это был настоящий триллер, нужно пережить это поражение

Президент "Локомотива" Илья Геркус высказался после поражения в Кубке России от "Крыльев Советов".

"Сложно комментировать игру… Нужно пережить это поражение, это был настоящий бой, настоящий триллер. Ребята сражались и отдали все силы.

Мы уступили, но двигаемся дальше. Готовимся к важнейшему матчу с "Ростовом". Спасибо замечательным нашим болельщикам, которые поддерживали команду на стадионе и у экранов!" – написал Геркус в Инстаграме.
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 12:49
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