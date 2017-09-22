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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Андрей Канчельскис: может быть, начать штрафовать клубы за такое отношение к Кубку России? Я возмущен, катастрофа! (16)
Илья Геркус: это был настоящий триллер, нужно пережить это поражение
Президент "Локомотива" Илья Геркус высказался после поражения в Кубке России от "Крыльев Советов".
"Сложно комментировать игру… Нужно пережить это поражение, это был настоящий бой, настоящий триллер. Ребята сражались и отдали все силы.
Мы уступили, но двигаемся дальше. Готовимся к важнейшему матчу с "Ростовом". Спасибо замечательным нашим болельщикам, которые поддерживали команду на стадионе и у экранов!" – написал Геркус в Инстаграме.
"Сложно комментировать игру… Нужно пережить это поражение, это был настоящий бой, настоящий триллер. Ребята сражались и отдали все силы.
Мы уступили, но двигаемся дальше. Готовимся к важнейшему матчу с "Ростовом". Спасибо замечательным нашим болельщикам, которые поддерживали команду на стадионе и у экранов!" – написал Геркус в Инстаграме.
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