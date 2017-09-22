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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Георгий Черданцев: а что такие переживания по поводу Кубка? Выиграл тот, кто больше хотел
Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев высказал мнение о результатах 1/16 финала Кубка России. Напомним, "Зенит", ЦСКА, "Локомотив" и "Краснодар" покинули турнир.
"А что такие переживания по поводу Кубка? Наоборот: популяризация футбола, шанс на Европу, и выиграл тот, кто больше хотел. Это и есть спорт", – написал Черданцев в твиттере.
"А что такие переживания по поводу Кубка? Наоборот: популяризация футбола, шанс на Европу, и выиграл тот, кто больше хотел. Это и есть спорт", – написал Черданцев в твиттере.
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