Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Георгий Черданцев: а что такие переживания по поводу Кубка? Выиграл тот, кто больше хотел

Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев высказал мнение о результатах 1/16 финала Кубка России. Напомним, "Зенит", ЦСКА, "Локомотив" и "Краснодар" покинули турнир.

"А что такие переживания по поводу Кубка? Наоборот: популяризация футбола, шанс на Европу, и выиграл тот, кто больше хотел. Это и есть спорт", – написал Черданцев в твиттере.
Теги: Черданцев
Сегодня, 15:48
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.