Себастьян Дриусси и Эмануэль Маммана вошли в топ-50 лучших молодых игроков

Футболисты "Зенита" Себастьян Дриусси и Эмануэль Маммана были включены топ-50 лучших молодых игроков по версии издания L’Equipe.В рейтинг вошли футболисты до 21 года. Нападающий Себастьян Дриусси занял 33-е место, а защитник Эмануэль Маммана оказался на 46-й строчке. лидером в рейтинге стал нападающий "Реала" Марко Асенсио, второе место у полузащитника "Тоттенхэм" Деле Алли, третий - форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе.