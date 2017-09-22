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Себастьян Дриусси и Эмануэль Маммана вошли в топ-50 лучших молодых игроков

Футболисты "Зенита" Себастьян Дриусси и Эмануэль Маммана были включены топ-50 лучших молодых игроков по версии издания L’Equipe.

В рейтинг вошли футболисты до 21 года. Нападающий Себастьян Дриусси занял 33-е место, а защитник Эмануэль Маммана оказался на 46-й строчке. лидером в рейтинге стал нападающий "Реала" Марко Асенсио, второе место у полузащитника "Тоттенхэм" Деле Алли, третий - форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе.
Теги: Дриусси Маммана Зенит
Сегодня, 15:57
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№1 Написал: gall77 Северо-Запад (Сегодня, 16:03) #
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Есть куда расти. Но футболисты неплохие.


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FC Darmstadt 98
Регистрация: 29.01.2009
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