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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Себастьян Дриусси и Эмануэль Маммана вошли в топ-50 лучших молодых игроков
Футболисты "Зенита" Себастьян Дриусси и Эмануэль Маммана были включены топ-50 лучших молодых игроков по версии издания L’Equipe.
В рейтинг вошли футболисты до 21 года. Нападающий Себастьян Дриусси занял 33-е место, а защитник Эмануэль Маммана оказался на 46-й строчке. лидером в рейтинге стал нападающий "Реала" Марко Асенсио, второе место у полузащитника "Тоттенхэм" Деле Алли, третий - форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе.
В рейтинг вошли футболисты до 21 года. Нападающий Себастьян Дриусси занял 33-е место, а защитник Эмануэль Маммана оказался на 46-й строчке. лидером в рейтинге стал нападающий "Реала" Марко Асенсио, второе место у полузащитника "Тоттенхэм" Деле Алли, третий - форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе.
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