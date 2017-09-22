Аллегри, Зидан и Конте – номинанты на приз лучшему тренеру года от ФИФА

ФИФА назвала претендентов на приз лучшему тренеру сезона.В список попали Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Антонио Конте ("Челси") и Зинедин Зидан ("Реал").Победитель будет выбран по итогам опроса главных тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков.