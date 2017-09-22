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Аллегри, Зидан и Конте – номинанты на приз лучшему тренеру года от ФИФА

ФИФА назвала претендентов на приз лучшему тренеру сезона.

В список попали Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Антонио Конте ("Челси") и Зинедин Зидан ("Реал").

Победитель будет выбран по итогам опроса главных тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков.
Теги: Аллегри Зидан Конте
Сегодня, 17:22
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№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 17:45) #
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Зидан возьмёт. Титулы выиграл и все, свободен.
Регистрация: 16.03.2009
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