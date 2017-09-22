Президент "Сьона" напал на телеэксперта за критику в своей адрес (видео)

Президент "Сьона" Кристиан Константин напал на телекомментатора и эксперта Рольфа Фрингера по окончании матча чемпионата Швейцарии с "Лугано" (2:1)."Я дал ему пинка под зад. Все хорошо. Он должен прекратить критиковать конкретно меня. Он может критиковать клуб или что угодно, но не меня", - цитирует Константина Deutche Welle.