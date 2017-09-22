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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Леонид Трахтенберг: "Спартак" получил минимальное наказание за поведение своих болельщиков (2)
Леонид Трахтенберг: "Спартак" получил минимальное наказание за поведение своих болельщиков (2)
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Губернатор Самарской области: "Крылья Советов" своим духом и игрой могут заряжать тысячи людей (1)
Губернатор Самарской области: "Крылья Советов" своим духом и игрой могут заряжать тысячи людей (1)
Президент "Сьона" напал на телеэксперта за критику в своей адрес (видео)
Президент "Сьона" Кристиан Константин напал на телекомментатора и эксперта Рольфа Фрингера по окончании матча чемпионата Швейцарии с "Лугано" (2:1).
"Я дал ему пинка под зад. Все хорошо. Он должен прекратить критиковать конкретно меня. Он может критиковать клуб или что угодно, но не меня", - цитирует Константина Deutche Welle.
"Я дал ему пинка под зад. Все хорошо. Он должен прекратить критиковать конкретно меня. Он может критиковать клуб или что угодно, но не меня", - цитирует Константина Deutche Welle.
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