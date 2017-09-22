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Президент "Сьона" напал на телеэксперта за критику в своей адрес (видео)

Президент "Сьона" Кристиан Константин напал на телекомментатора и эксперта Рольфа Фрингера по окончании матча чемпионата Швейцарии с "Лугано" (2:1).

"Я дал ему пинка под зад. Все хорошо. Он должен прекратить критиковать конкретно меня. Он может критиковать клуб или что угодно, но не меня", - цитирует Константина Deutche Welle.

Теги: Сьон
Сегодня, 18:17
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(1)
№1 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 18:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
он хотел помочь встать
Регистрация: 18.08.2013
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