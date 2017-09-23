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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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ФИФА назвала номинантов на приз автору лучшего гола
Международная федерация футбола назвала претендентов звание автора лучшего гола прошлого года.
Награду за самый красивый результативный удар могут получить Кевин-Принс Боатенг («Лас-Пальмас»), Алехандро Камарго («Универсидад де Консепсьон»), Дейна Кастелланос (сборная Венесуэлы до 17 лет), Мусса Дембеле («Селтик»), Оливье Жиру («Арсенал»), Авилес Уртадо («Тихуана»), Марио Манджукич («Ювентус»), Оскарине Масулуке («Барока»), Неманья Матич («Челси») или Хорди Мбула («Барселона» до 19 лет).
Имя победителя будет объявлено в Лондоне 23 сентября, передает Газета.Ru.
Награду за самый красивый результативный удар могут получить Кевин-Принс Боатенг («Лас-Пальмас»), Алехандро Камарго («Универсидад де Консепсьон»), Дейна Кастелланос (сборная Венесуэлы до 17 лет), Мусса Дембеле («Селтик»), Оливье Жиру («Арсенал»), Авилес Уртадо («Тихуана»), Марио Манджукич («Ювентус»), Оскарине Масулуке («Барока»), Неманья Матич («Челси») или Хорди Мбула («Барселона» до 19 лет).
Имя победителя будет объявлено в Лондоне 23 сентября, передает Газета.Ru.
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