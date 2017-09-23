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Фанаты "Наполи" спели песню стюарду, похожему на Марека Хамшика (видео)

Болельщики "Наполи" во время выездного матча с "Лацио" провели необычную акцию.

Фанаты неаполитанцев, находящиеся на гостевом секторе, заметили, что один из стюардов похож на капитана "Наполи" Марека Хамшика. Поклонники футбола подошли к нему поближе и спели песню: "Оле, оле, Марек, Марек".

ВИДЕО - здесь
Теги: Наполи Гамшик
Сегодня, 10:03
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