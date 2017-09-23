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Тимур Жамалетдинов: матчи с "Динамо" простыми не бывают

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов высказался относительно предстоящего матча 11-го тура премьер-лиги с "Динамо".

"Я еще не участвовал в московских дерби за основную команду - надеюсь, что в игре с "Динамо" такой шанс будет.

Матчи с ними простыми не бывают, в какой бы форме не находился соперник, так что будет нелегко, но турнирная ситуация не позволяет нам терять очки", - цитирует Жамалетдинова твиттер ЦСКА.
Теги: Жамалетдинов ЦСКА
Сегодня, 11:47
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