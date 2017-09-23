Тимур Жамалетдинов: матчи с "Динамо" простыми не бывают

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
10:55
Гендиректор "Боруссии": владельцы "ПСЖ" просто посмеются над штрафами УЕФА, пора снимать очки (2)
Гендиректор "Боруссии": владельцы "ПСЖ" просто посмеются над штрафами УЕФА, пора снимать очки (2)
10:48
Газета, опубликовавшая "Бунт негра против судьи": директор "Балтики" пытается запустить дымовую завесу (2)
Газета, опубликовавшая "Бунт негра против судьи": директор "Балтики" пытается запустить дымовую завесу (2)
Вчера 22:52
"Ницца" и "Анже" сыграли вничью
"Ницца" и "Анже" сыграли вничью
Вчера 22:26
Массимо Каррера: Кубок России – важный турнир для "Спартака", он даёт шанс играть в Лиге Европы (14)
Массимо Каррера: Кубок России – важный турнир для "Спартака", он даёт шанс играть в Лиге Европы (14)
Вчера 22:15
Генеральный директор "Динамо" СПб: ничего такого в победе над гораздо более богатым клубом нет (1)
Генеральный директор "Динамо" СПб: ничего такого в победе над гораздо более богатым клубом нет (1)
Вчера 22:05
Андрей Пятницкий: для Промеса пропуск матча с "Ливерпулем" более катастрофичен, чем для "Спартака" (4)
Андрей Пятницкий: для Промеса пропуск матча с "Ливерпулем" более катастрофичен, чем для "Спартака" (4)
Вчера 21:38
В Самаре составили план экскурсионных маршрутов к ЧМ-2018 (9)
В Самаре составили план экскурсионных маршрутов к ЧМ-2018 (9)
Вчера 21:25
Леонид Слуцкий: Чемпионшип - самый сложный турнир в мире (6)
Леонид Слуцкий: Чемпионшип - самый сложный турнир в мире (6)
Вчера 20:50
Борис Игнатьев: по последним матчам красно-белых видно их не лучшее физическое состояние
Борис Игнатьев: по последним матчам красно-белых видно их не лучшее физическое состояние
Вчера 20:23
Александр Ширко: "Спартаку" некем заменить Промеса и Рошу (7)
Александр Ширко: "Спартаку" некем заменить Промеса и Рошу (7)
Вчера 20:14
Дарио Срна приостановил свою карьеру
Дарио Срна приостановил свою карьеру
Вчера 19:27
Валерий Гладилин: отсутствие Промеса в игре с "Ливерпулем" - не катастрофа для "Спартака" (2)
Валерий Гладилин: отсутствие Промеса в игре с "Ливерпулем" - не катастрофа для "Спартака" (2)
Вчера 19:01
Массимо Каррера: слив моих слов после игры с "Тосно" был выгоден определённому человеку (36)
Массимо Каррера: слив моих слов после игры с "Тосно" был выгоден определённому человеку (36)
Тимур Жамалетдинов: матчи с "Динамо" простыми не бывают
Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов высказался относительно предстоящего матча 11-го тура премьер-лиги с "Динамо".
"Я еще не участвовал в московских дерби за основную команду - надеюсь, что в игре с "Динамо" такой шанс будет.
Матчи с ними простыми не бывают, в какой бы форме не находился соперник, так что будет нелегко, но турнирная ситуация не позволяет нам терять очки", - цитирует Жамалетдинова твиттер ЦСКА.
"Я еще не участвовал в московских дерби за основную команду - надеюсь, что в игре с "Динамо" такой шанс будет.
Матчи с ними простыми не бывают, в какой бы форме не находился соперник, так что будет нелегко, но турнирная ситуация не позволяет нам терять очки", - цитирует Жамалетдинова твиттер ЦСКА.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.