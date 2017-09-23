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Понтус Вернблум: мы играем слишком медленно

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум в эфире телеканала "Наш футбол" после первого тайма матча 11-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0) отметил, что его команда играет слишком медленно.

"Что нужно изменить после первого тайма? Мы играем слишком медленно. Это все. Нам необходимо ускорить игру", - сказал швед.
Теги: Вернблум ЦСКА Динамо
Сегодня, 17:46
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