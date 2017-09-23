Ромелу Лукаку забил 8-й гол в 8-ми матчах за "МЮ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку продолжает забивать.В матче 6-го тура чемпионата Англии с "Саутгемптоном" бельгиец открыл счет (1:0, первый тайм).24-летний форвард забил свой восьмой гол в восьми матчах за манкунианцев.