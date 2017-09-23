Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Ромелу Лукаку забил 8-й гол в 8-ми матчах за "МЮ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку продолжает забивать.

В матче 6-го тура чемпионата Англии с "Саутгемптоном" бельгиец открыл счет (1:0, первый тайм).

24-летний форвард забил свой восьмой гол в восьми матчах за манкунианцев.
Теги: Лукаку Манчестер Юнайтед
Сегодня, 17:52
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.