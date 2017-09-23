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Самедов, Бакаев и Адриано - в старте "Спартака" на матч с "Анжи"

Стали известны составы "Спартака" и "Анжи" на матч 11-го тура чемпионата России.

"Спартак": Ребров – Ещенко, Комбаров, Боккетти, Таски – Самедов, Ананидзе, Попов, Бакаев, Пашалич – Адриано.

Запасные: Селихов, Максименко, Кутепов, Джикия, Щербаков, Петкович, Самсонов, Мельгарехо, Ломовицкий, Фернандo, Сакала, Нимели.

"Анжи": Будаков, Полуяхтов, Тетрашвили, Фибель, Самарджич, Кацаев, М. Бакаев, Данченко, Прудников, Маркелов, Яковлев.

Запасные: Шлеев, Лория, Армаш, Афонин, Брызгалов, Хубулов, Джамалутдинов, Чайковский, Паном, Дибиргаджиев.
Теги: Спартак Анжи
Сегодня, 17:56
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№5 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 18:08) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Обалдеть, всего один людоед,справятся ли?

переживаешь задрот?;)))
Регистрация: 3.11.2016
№4 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 18:03) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Dlink
Потому что он лучше Селихова смотрится

На мой взгляд они сейчас оба смотрятся одинаково неуверено, вот только Селихов, в силу возраста, способен прогрессировать, ему только надо начать играть, а ребров уже нет


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№3 Написал: Dlink (Сегодня, 18:01) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ММВ
Ну почему ребров то опять....

Потому что он лучше Селихова смотрится
Регистрация: 7.08.2016
№2 Написал: Победоносный Зенит (Сегодня, 18:00) #
  • +2
  •  (6)

Обалдеть, всего один людоед,справятся ли?
Регистрация: 17.09.2017
№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 17:59) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну почему ребров то опять....


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
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