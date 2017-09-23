Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
16:05
"Атлетико" обыграл "Севилью" (2)
"Атлетико" обыграл "Севилью" (2)
10:55
Гендиректор "Боруссии": владельцы "ПСЖ" просто посмеются над штрафами УЕФА, пора снимать очки (3)
Гендиректор "Боруссии": владельцы "ПСЖ" просто посмеются над штрафами УЕФА, пора снимать очки (3)
10:48
Газета, опубликовавшая "Бунт негра против судьи": директор "Балтики" пытается запустить дымовую завесу (2)
Газета, опубликовавшая "Бунт негра против судьи": директор "Балтики" пытается запустить дымовую завесу (2)
Самедов, Бакаев и Адриано - в старте "Спартака" на матч с "Анжи"
Стали известны составы "Спартака" и "Анжи" на матч 11-го тура чемпионата России.
"Спартак": Ребров – Ещенко, Комбаров, Боккетти, Таски – Самедов, Ананидзе, Попов, Бакаев, Пашалич – Адриано.
Запасные: Селихов, Максименко, Кутепов, Джикия, Щербаков, Петкович, Самсонов, Мельгарехо, Ломовицкий, Фернандo, Сакала, Нимели.
"Анжи": Будаков, Полуяхтов, Тетрашвили, Фибель, Самарджич, Кацаев, М. Бакаев, Данченко, Прудников, Маркелов, Яковлев.
Запасные: Шлеев, Лория, Армаш, Афонин, Брызгалов, Хубулов, Джамалутдинов, Чайковский, Паном, Дибиргаджиев.
"Спартак": Ребров – Ещенко, Комбаров, Боккетти, Таски – Самедов, Ананидзе, Попов, Бакаев, Пашалич – Адриано.
Запасные: Селихов, Максименко, Кутепов, Джикия, Щербаков, Петкович, Самсонов, Мельгарехо, Ломовицкий, Фернандo, Сакала, Нимели.
"Анжи": Будаков, Полуяхтов, Тетрашвили, Фибель, Самарджич, Кацаев, М. Бакаев, Данченко, Прудников, Маркелов, Яковлев.
Запасные: Шлеев, Лория, Армаш, Афонин, Брызгалов, Хубулов, Джамалутдинов, Чайковский, Паном, Дибиргаджиев.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.