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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Тони Шуньич: ничья - хороший результат
Защитник московского Динамо Тони Шуньич прокомментировал ничейный результат матче 11 тура чемпионата России по футболу между "Динамо" и ЦСКА:
- У нас тяжёлая ситуация -сами видите, что результаты не очень. Но первый тайм хорошо сыграли, во втором уже больше оборонялись. Нормально, ничья с такими командами это неплохо. И все же нам надо начинать побеждать. Надеюсь, что в следующей игре сможем выиграть. Нам пока не хватает фарта: кажется, что равная игра, но победить не получается.
- Отставка Калитвинцева может произойти?
- Ничего не могу сказать на сто процентов. Опять же, надеюсь, что следующий матч выиграем.
- У нас тяжёлая ситуация -сами видите, что результаты не очень. Но первый тайм хорошо сыграли, во втором уже больше оборонялись. Нормально, ничья с такими командами это неплохо. И все же нам надо начинать побеждать. Надеюсь, что в следующей игре сможем выиграть. Нам пока не хватает фарта: кажется, что равная игра, но победить не получается.
- Отставка Калитвинцева может произойти?
- Ничего не могу сказать на сто процентов. Опять же, надеюсь, что следующий матч выиграем.
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