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Тони Шуньич: ничья - хороший результат

Защитник московского Динамо Тони Шуньич прокомментировал ничейный результат матче 11 тура чемпионата России по футболу между "Динамо" и ЦСКА:

- У нас тяжёлая ситуация -сами видите, что результаты не очень. Но первый тайм хорошо сыграли, во втором уже больше оборонялись. Нормально, ничья с такими командами это неплохо. И все же нам надо начинать побеждать. Надеюсь, что в следующей игре сможем выиграть. Нам пока не хватает фарта: кажется, что равная игра, но победить не получается.

- Отставка Калитвинцева может произойти?

- Ничего не могу сказать на сто процентов. Опять же, надеюсь, что следующий матч выиграем.
Теги: Динамо Шуньич
Сегодня, 19:24
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